Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı

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Hakkındaki şikayet nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Uğur Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Akkuş, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra müştekinin zararını gidermesi ve şikayetin geri alınması nedeniyle serbest bırakıldı.

500 BİN DOLAR VERMİŞ

Uğur Akkuş'un 31 Mayıs günü Şişli'deki ofisinde şikayetçi Ömer A.'nın 500 bin dolar parasını kripto paraya çevirmek için verdiği, Akkuş'un parayı ofiste çalışan iki kişiye bankaya yatırmaları için verdiği ancak bir daha kendilerinden haber alınamadığı iddia edildi.

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Akkuş'un olay sonrası Fransa'ya gittiği, 11 Haziran'da Türkiye'ye dönüş yapacağının öğrenilmesi üzerine savcılıkça gözaltına alınması talimatı nedeniyle havalimanında yakalandı. Diğer şüpheliler ise adreslerinde yakalandı.

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Akkuş, adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına tepki göstererek, "Bu iddialardan artık bıktım. Siz gece gündüz bu iddiaları haber yaptınız, şimdi savcılığa gidiyorum. İfademi vereceğim. Yarın da basın açıklamamı yapacağım. Hepsi yalan dolan, bıktım sizden artık. Bu basından bıktım. İddiayı haber yapıyorsunuz, iddia haber olmaz. Bak, şov yapıyoruz burada" ifadelerini kullanmıştı.