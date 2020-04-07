EBA TV canlı izle: EBA TV ilkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitim canlı yayını nasıl izlenir?

EBA TV canlı yayınları tüm hızıyla devam ediyor. 23 Mart tarihinde başlayan uzaktan eğitimde öğrenciler bir program dahilinde kendilerine uygun derslerini dinliyorlar. EBA TV canlı yayın nereden izlenir? Televizyonda, TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanal üzerinden yayın yapılıyor.

EBA TV CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyebiliyorlar.

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

EBA TV LİSE CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

Televizyonda, TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanal üzerinden yayın yapacak. Yayın akışına, "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT'nin internet sitesinden günlük ve haftalık ulaşıyor.

EBA TV DERS TEKRARLARI NE ZAMAN?

Dersler, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

TRT-EBA TV lise de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınlar sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00-21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.