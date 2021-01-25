E nabız nedir? E Nabız giriş için nasıl kayıt olunur ve E-Devlet olmadan şifre nasıl alınır?

E-Nabız kayıt işlemi için öncelikle şifre almak gerekmektedir. Eğer E-Devlet şifreniz bulunuyorsa, ekstra şifre almanıza gerek kalmayacaktır. E-Nabız şifresi almak için ilk olarak aşağıda verilen linke tıklamalı ve karşınıza çıkan adımlarda size yöneltilen sorulara cevap vermelisiniz. Bu aşamaların tamamlanmasının ardından ise son gittiğiniz hastane, yaptırdığınız tahliller ve kişisel sağlığınıza dair her türlü veri karşınıza çıkacaktır.

E-Nabız'a giriş için şu adımları izlemelisiniz;

E-NABIZ NASIL KAYIT OLUNUR?

Aşağıdaki linki tıkladıktan sonra eğer E-Devlet şifreniz varsa bu şekilde giriş gerçekleştirebilirsiniz. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa, şifre almanız gerekecektir.

E-NABIZ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir.

Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

E-NABIZ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.

Yine aynı sayfadan son muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirilebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilir, hastaneler hakkında yaptığınız yorumları silebilirsiniz. Bu sayfada bulunan Takvim alanında eğer varsa MHRS üzerinden almış olduğunuz hastane randevularınızı ve geçmiş randevu bilgilerinizi görebilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili yapılan son aktiviteleri, son erişim ve hastane ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz yoksa sisteme ilk girdiğinizde gördüğünüz ekrandır.(Şekil8) Sağlık verileriniz varsa “Sağlık Geçmişim” alanının aşağısında bu bölümü görebilirsiniz. Daha önceden eklemiş olduğunuz tansiyon, şeker, nabız ve ağırlık bilgilerinizi veya mobil cihazlardan aktarılan verilerinizi sayısal veya grafiksel olarak bu ekranda görebilirsiniz.