Düzce’de yaralar sarılıyor

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Depremde hasar gören Sarıdere köyü camisinde yapılan hasar tespit çalışması da tamamlandı. Caminin ağır hasarlı olduğu tespit edilip, acil yıkılması yönünde karar verildi. Bölgede çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Gölyaka’da halkın taleplerini dinledi.

10 BİN CİVCİV KURTARILMAYI BEKLİYOR

Depremde yıkılan 50 bin kapasiteli tavuk çiftliğinde 30 binden fazla civciv kurtarıldı. Mahsur kalan civcivleri kurtarmak için iş makinesi ile enkaz kaldırılırken, çiftlik çalışanları da çevrede canlı kalan civcivleri kafeslere topluyor. İşletme sahibi Ömer Aslan, “Çatının üzerini kaldırarak oradaki enkazı alacağız. En altta 10 bin canlı hayvan bulma hedefimiz var” dedi.