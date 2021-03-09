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AA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 08:27 | Son Güncelleme:

Düzce'de sebze ve meyve halinde yangın! 1 ton soğan zarar gördü

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Düzce'de sebze ve meyve halinde yangın! 1 ton soğan zarar gördü

Düzce'de sebze ve meyve halinde çıkan yangında yaklaşık 1 ton soğan zarar gördü.

Akınlar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halindeki boş kasaların olduğu depoda sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

Düzcede sebze ve meyve halinde yangın 1 ton soğan zarar gördü

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında, 1 tona yakın miktarda soğan zarar gördü.

Yangın nedeniyle depoda da hasar oluştu.

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