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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 20.02.2021 - 17:52 | Son Güncelleme:

Düzce'de feci kaza! Tır şoförü bisikletliyi ezdi

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Düzce'de feci kaza! Tır şoförü bisikletliyi ezdi
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Düzce'de, bisikleti ile kavşaktan geçmeye çalışan Mehmet Özcan (75) TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın şokunu yaşayan TIR şoförü, aracının yanına oturup uzun süre bekledi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Düzce D-655 Karayolu Karaca kavşağı mevkiinde meydana geldi. Düzceden Akçakoca yönüne giden Atilla Parlak yönetimindeki 81 AJ 405 plakalı TIR, göre kırmızı ışık ihlali yaparak karşıya geçmeye çalıştığı öne sürülen bisikletli Mehmet Özcan'a çarptı. Mehmet Özcan yaralanırken, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Mehmet Özcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Düzcede feci kaza Tır şoförü bisikletliyi ezdi


Kazanın şokunu yaşayan TIR şoförü Atilla Parlak ise aracının yanında uzun süre oturarak bekledi. Parlak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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