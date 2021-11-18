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Düzce depremi Marmara’yı korkuttu

#Deprem#Düzce#İstanbul
Düzce depremi Marmara’yı korkuttu

12 Kasım 1999’da 7.2’lik büyük bir afete sahne olan Düzce dün 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Büyük korku yaratan deprem İstanbul dahil Marmara Bölgesi’nde birçok ilde hissedildi.

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Düzce'de dün saat 15.40’ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan deprem, yerin 18.02 kilometre derinliğinde oldu. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Bursa gibi çevredeki birçok ilde de hissedilen depremin ardından çok sayıda kişi korkuyla ev ve işyerlerinden dışarı koştu. Bolu’da da halk panikle sokaklara döküldü. Düzce’de bazı evlerde sarsıntı ile eşyaların devrilerek hasar gördüğü belirtildi. Panik yaşayan 5 kişi hastaneye başvurdu. Kentte polis ve jandarma ekipleri, devriye gezerek herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını kontrol etti.  

Düzce depremi Marmara’yı korkuttu

ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK

Depremin merkez üssüne yakın Yayakbaşı köyünün muhtarı Hayrettin Koç, “Depremi çok şiddetli olarak hissettik. Köyümüzde herhangi bir hasar yok. Çevre köylerden de olumsuz bir şey duymadık şu ana kadar” dedi. Depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti. Saat 15.53’te 1.6, 15.55’te 1.5, 15.57’de 4.3, 21.35’te de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Düzce depremi Marmara’yı korkuttu

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YAPILAR YENİLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından “Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Düzcemize ve ülkemize geçmiş olsun” açıklamasında bulundu. Düzce Valisi Cevdet Atay da ilk bilgilere göre depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını ve ekiplerin sahada olduğunu aktardı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, “Kötü bir haber yok. Düzce’deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşerilerimiz panik yapmasınlar” dedi. 

BAKAN SOYLU: SAHA TARAMASI YAPILIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından Valilik, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını, ekiplerin saha taramasını sürdürdüğünü açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan “Düzce’de deprem nedeniyle 14 panikatak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu” dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise depremin hissedildiği İstanbul’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİLER

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Depremin ardından artçı sarsıntılar dün gece de sürdü. Vatandaşlar korku içinde evlerinden çıkarken, deprem nedeniyle endişelendiklerini belirtti. Merkez Cedidiye ve Azmimilli mahallelerinde yaşayanlar ise geceyi ateş yakarak sokakta geçirdi. Azmimilli Mahallesi Muhtarı Hakan Altındağ, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’ni de yaşadıklarını, tedbir amaçlı evlere girmediklerini söyledi.  

ÜŞÜMEZSOY: RİSK GÖRMÜYORUM 

Deprembilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Düzce depremine ilişkin “Son depremin İstanbul ve Düzce’de bir depremi tetiklemesi riski görmüyorum” dedi.

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#Deprem#Düzce#İstanbul

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