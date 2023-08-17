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Düzce Akçakoca'da denize girmek yasağı

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#Düzce#Deniz#Karadeniz
Düzce Akçakocada denize girmek yasağı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 13:21

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar, olumsuz havaya rağmen denize girmek isteyenleri uyardı.

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Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Denizlerimizde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ediyoruz" denildi.

Hoparlörlerle denize girmenin yasak olduğu yönünde uyarı anonsları yapıldı. Ayrıca plajlara yasak olduğunu simgeleyen kırmızı bayraklar asıldı. Yasağa rağmen denize giren kişiler, cankurtaranlar tarafından uyarıldı.

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#Düzce#Deniz#Karadeniz

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