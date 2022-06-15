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Duygusal konuşma

#Kemal Kılıçdaroğlu #CHP#Adalet Yürüyüşü
Duygusal konuşma

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Adalet Yürüyüşü’nü anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısına Adalet Yürüşü’nü anlatarak başladı ve özetle şöyle konuştu: “Adalet Yürüyüşü bizim tarihimizde değil dünya siyaset tarihinde önemli bir yere sahip. (Sesi titreyip gözleri doldu) Bunu anlatırken duygulanırım. O yürüyüş bir başlangıçtı, hakkımızı, milletimizin desteğini ala ala sürdürüyoruz. O yürüyüş sonucunda şu anda Türkiye nüfusunun yüzde 54’ü CHP’li belediyeler tarafından yönetiliyor. Olay artık Türkiye olayıdır, Türkiye’nin geleceğidir.

‘SÜSLÜMAN’ DİYORLAR

Ben sadece bu küfür (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gezi olaylarında kullandığı söz) üzerine Türkiye’nin genç muhafazakâr kadınlarına bir kez daha seslenmek istiyorum; yarın size dönecek, hayat tarzınız üzerinden size de küfür edecektir. Erdoğan bazı radikal kafaların baskısı ile sözleşmenizi (İstanbul) elinizden aldı. O radikal kafalar sana ‘süslüman’ diyorlar. Bize katılın.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Adalet Yürüyüşü

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