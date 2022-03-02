Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Duygu dolu anlar... Gözyaşlarına boğularak anlattı: 6 gündür tuvaletteyim

#Ukrayna#Rusya#Savaş

Ukrayna'dan 3 yıl önce Ankara'ya gelen İngilizce öğretmeni Yulia Hubina Kutlu (24), bombardıman altındaki Kharkiv'de 6 gündür evinin tuvaletinden çıkamayan annesi İnna Hubina (47) ile telefonda görüntülü konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

Haberin Devamı

Yulia Hubina Kutlu, 3 yıl önce Caner Kutlu (28) ile tanışıp evlendikten sonra Ankara'ya yerleşti. İngilizce öğretmeni Yulia, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sonrası yaşanan gelişmeleri korkuyla takip ediyor. Ailesinin de bulunduğu ülkesindeki savaş mağdurlarına gönderilmek üzere topladığı yardım malzemelerini eşiyle Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne teslim eden Hubina, Kharkiv kentinde yaşayan annesi İnna Hubina ile telefonda görüntülü konuştu. Ülkesindeki son durumu ve yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan anne Hubina, "Cehennem gibi bir şey. 6 gündür sürekli tuvaletteyim. Evcil hayvanlar da korkuyor. Başladığı günden beri tuvaletteyim. Biraz yemek var; ne zamana kadar yetecek bilmiyoruz? İnanılmaz bir durum. Ses var sürekli korkuyoruz. Ailemi ve Ukrayna'yı bırakıp gelmem, asla gelemem. Barış istiyoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Yardımlar için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Doğumgünü için İzmire gelen Ukraynalı Irina ülkesine dönemediDoğumgünü için İzmir'e gelen Ukraynalı Irina ülkesine dönemediHaberi Görüntüle

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yulia da annesiyle konuşurken gözyaşlarına boğuldu. Yulia, "Annem, babam, kardeşim, büyükannem ve büyükbabam hepsi Kharkiv'de yaşıyor. Şu an çok kötü durumdalar. Çok korkuyorlar. Hep konuşuyoruz, merak ediyoruz, yiyecekleri var mı yok mu? Bomba sesleri geliyormuş, insanlara sürekli saldırıyorlarmış. Anlatılmaz bir his. Ukrayna'ya gitmek istiyorum; ama ailem 'imkansız burası çok kötü' diyor. Türkiye'ye dönmek istiyorlar; ama yaşlı büyükannem ve büyükbabam var, annem babam da gelemez. Ukrayna'da kalmak zorundalar" diye konuştu. 

Duygu dolu anlar... Gözyaşlarına boğularak anlattı: 6 gündür tuvaletteyim


Yulia Hubina, Kharkiv'un en sıcak nokta olduğunu ifade ederek, "Annemle sürekli konuşuyorum, çok korkuyorlar. Gördüğünüz gibi zor durumdalar. Tuvalette yaşamaya çalışıyorlar; çünkü en güvenli yer orası. Çoğu insanlar sığınaklara geçiyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor. Biz de yardım paketlerini eşimle beraber büyükelçiliğe getirdik" ifadesini kullandı. 

Gözden Kaçmasın

Ukrayna Lideri Zelenskiy, Savaşın 6 gününde yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldüUkrayna Lideri Zelenskiy, 'Savaşın 6 gününde yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü'Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Rusya#Savaş

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı