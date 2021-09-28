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Duygu Delen davasında tepki çeken anlar

#Duygu Delen#Gaziantep#Mahkeme
Duygu Delen davasında tepki çeken anlar

Gaziantep'te, Duygu Delen’in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (21) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyetinin tutukluluk halinin devamı kararı ardından sanık Mehmet Kaplan karara alkışlayarak tepki gösterdi, ardından kapıya vurarak bulunduğu odadan çıktı.

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)- Duruşmaya SEGBİS ile katılan ve hakkında tutukluluğunun devamına karar verilen sanık Mehmet Kaplan, karara alkışlayarak tepki gösterdi, ardından kapıya vurarak bulunduğu odadan çıktı.

Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2020'de, Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp öldü. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık 1 yıl boyunca tutuklu yargılanan Kaplan, 3 ay önceki duruşmada 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi ancak başsavcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Duygu Delen iddianamesinde şok detaylar ortaya çıktı

Duygu Delen iddianamesinde şok detaylar ortaya çıktı

Davanın bugün 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 5'inci duruşmasına sanık Mehmet Kaplan, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ve Duygu Delen'in babası Bülent Delen salonda hazır bulundu.

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Duruşmada söz alan Duygu Delen'in ailesinin avukatı Mehmet Balcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Avukat Mehmet Balcı, sanığın daha önce tahliye edilmesinin güvensizlik oluşturduğunu belirterek, "Sanık tahliye edilince bizde güvensizlik ortaya çıktı. Tarafsızlık konusunda kaygılıyız. Sanık daha önce tahliye edilmişti. O aşamadan bu aşamaya tutukluluk halinin devamını değiştirecek bir durum olmadı. Kuvvetli deliller varlığını devam ettiriyor. Sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep ediyoruz" dedi.

Duygu Delen raporundan çarpıcı tespitler

İlgili Haber:Duygu Delen raporundan çarpıcı tespitler

‘10 AYDIR SOMUT DELİL YOK’

Sanık avukatı Enes Akbulut ise tutuklu olan Duygu Delen'in erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın ifadelerinin baştan bu yana hep aynı olduğu aksini gösteren deliller sunulmasını istedi. Raporlar arasında çelişki olduğu için müvekkilinin tutuklu olduğunu belirten Akbulut, tahliye istedi.

‘DUYGU OLSA BENİM İÇİN ADALET İSTERDİ’

Sanık Mehmet Kaplan SEGBİS sistemiyle bağlandığı duruşmada, hiçbir delil olmadığını ve adli tıp kurumundan gelmesi beklenen raporun kendisiyle alakalı olmadığını belirtti. Daha önce verdiği ifadeleri tekrarlayan Kaplan, “Bu raporun gelmemesinin benimle alakası yok. Önceden tahliye kararı verildi. Kimse adaletten bahsedemez, Duygu olsaydı benim için adalet isterdi. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

KARARI ALKIŞLADI, KAPIYA VURDU

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Mahkeme heyeti tarafları dinledikten sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan detaylı rapor beklenmesine ve sanık Mehmet Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme heyetinin açıklamasının ardından sanık Mehmet Kaplan karara alkışlayarak tepki gösterdi, ardından kapıya vurarak bulunduğu odadan çıktı.

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#Duygu Delen#Gaziantep#Mahkeme