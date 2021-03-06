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Ömer KOÇ-Kadir GÜNEŞ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)
Haber Giriş: 06.03.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Düşen helikopterde şehit olan Mehmet Demir son yolculuğuna uğurlandı

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Düşen helikopterde şehit olan Mehmet Demir son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in (49) cenazesi, Kahramanmaraş'ta dayısı emekli müftü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede Demir’in 15 aylık oğlu Metehan, 5 yıl önce şehit olan Haşim Yenigül’ün eşi Leyla Yenigül'ün kucağında uyudu.

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  • Şehit Mehmet Demirin cenaze namazını dayısı kıldırdı
  • Şehit Mehmet Demirin cenaze namazını dayısı kıldırdı
  • Şehit Mehmet Demirin cenaze namazını dayısı kıldırdı
  • Şehit Mehmet Demirin cenaze namazını dayısı kıldırdı
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Sabah saatlerinde Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin morgundan alınan şehit Mehmet Demir'in cenazesi, ilk olarak Hartlap Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Dua edilip helallik alınmasının ardından 3 çocuk babası şehidin naaşı, Hartlap Mezarlığı'na götürüldü.

Burada düzenlenen törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Kahramanmaraş 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Düşen helikopterde şehit olan Mehmet Demir son yolculuğuna uğurlandı

BABASI DEFNEDİLİRKEN ŞEHİT EŞİNİN KUCAĞINDA UYUDU

Şehidin babası Yaşar Demir'in güçlükle ayakta durduğu törende cenaze namazını şehidin dayısı Emekli Müftü Ahmet Çelik kıldırdı. Namazın ardından Çelik, yeğeni Mehmet Demir için törene katılanlardan helallik aldı. Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenazesi mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazede şehit Demir'in 3 çocuğundan en küçüğü olan 15 aylık Metehan'ın, 5 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Haşim Yenigül’ün eşi Leyla Yenigül'ün kucağında uyuduğu görüldü.

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