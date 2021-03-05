5 şehit Ankara'da yan yana toprağa verildi

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen devlet töreninin ardından Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan 11 askerden Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın cenazeleri Mamak ilçesinde bulunan Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri, şehitlerin aileleri ve yakınları katıldı. Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildikten sonra şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ayrıca saygı atışı gerçekleştirildi. 5 şehidin cenazesi daha sonra dualar ve gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.