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Davut CAN/ İZMİR (DHA)-
Haber Giriş: 05.03.2021 - 13:23 | Son Güncelleme:

Helikopter kazasında şehit olan Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı

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Helikopter kazasında şehit olan Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterdeki şehitlerimizden Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı. Demirci'nin, ailesine, şehit olması halinde babasının Kayseri'deki mezarının yanına defnedilmek istediğini söylediği ortaya çıktı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin İzmir'in Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evi ve bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Bekar olan şehidin yakınları acı haber ile yıkıldı.

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VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Şehidin annesi ve kız kardeşi, cenaze için memleketleri Kayseri'ye giderken, ailenin komşusu Hüseyin Akyüz, "Şehidimiz, aslen Kayseriliydi ama burada annesi ve kız kardeşiyle yaşıyordu. 2 yıldır bu apartmanda oturuyorlardı. Esas görev yeri İzmir ancak Bingöl'e geçici görevle gitmişti. En son 3- 4 gün önce geldiğinde görüştüğümüzde, 'Göreve gidiyorum Hüseyin amca' dedi. Ben de 'Oğlum güle güle git, güle güle gel' dedim. Ara ara böyle görevlere gittiği olurdu. Babası çok önceden vefat etmiş. Şehidimiz, çok candan bir insandı. Kimseyi kırmazdı. Şehadet haberini aldığımızda yıkıldık. Ailesine, 'Şehit olursam beni babamın yanına gömün' diye vasiyet etmiş. Onlar da oraya gittiler" dedi.

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Emine Yaver de “Çok üzüldük, acı haberi alınca beynimizden vurulmuşa döndük. Söylenecek bir şey yok, vatan sağ olsun" diye konuştu.

Helikopter kazasında şehit olan Uzman Çavuş Tolga Demircinin vasiyeti ortaya çıktı



Solmaz Gökçen ise şehidi en son 2 gün önce gördüğünü ifade ederek, "Şehadet haberini öğrenince şok olduk. Oğlum da asker olduğu için çok etkilendim, kötü oldum" dedi.

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