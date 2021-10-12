Duru Tan'ın restorandaki feci ölümünde 2 yıl sonra karar çıktı! Kusurlu restoran sahipleri ve çalışanlara para cezası

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Mersin Serbest Bölgesi'nde işçi olarak çalışan ve 30 Ağustos 2019'da yaş gününü kutlayan Zafer Tan (47), akşam yemeği için eşi Nilgün (39) ile kızları Duru ve Duygu'yu (17) Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'ndeki restorana götürdü. Yemekten sonra Duru, ablasının yardımıyla oyun parkındaki oyuncak helikoptere bindi. Bir süre sonra Duru'nun hareket etmediğini fark eden aile, sağlık ekibi çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Duru, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Elektrik akımına kapıldığı belirlenen Duru, Güneykent Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayın ardından Tan ailesinin şikayetçi olduğu restoran sahipleri Fatma Ata ve oğlu Hasan Ata hakkında, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9'ar yıla kadar hapis, restoran çalışanları Enver Uzunselvi, Mehmet Selim Babaoğlu ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Dilek Ü.D. ile iş yeri hekimi Turgay K. hakkında ise basit taksir düzeyinde ihmalleri bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

DAVADA 2 YIL SONRA KARAR ÇIKTI

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Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 10'uncu duruşmada karar çıktı. Bilirkişi raporuna göre, asli kusurlu bulunan restoran işletmecisi Fatma Ata ve oğlu Hasan Ata'ya önce 4'er yıl hapis cezası verildi. İndirim uygulanan ceza, 3'er yıl 4'er aya düşürüldü. Hapis cezaları, 24 bin TL para cezasına çevrildi. Tali kusurlu bulunan restoran çalışanları Mehmet Selim Babaoğlu ve Enver Uzunselvi'ye ise 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. İndirim uygulanan cezalar, 2'şer yıl 1'er aya düşürüldü. Çalışanların da hapis cezaları, 15 bin TL cezaya çevrildi. Kusurlu bulunmayan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Dilek Ü.D. ve iş yeri hekimi Turgay K. ise ceza almadı.