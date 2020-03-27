Dünya liderleriyle tele-zirve

Koronavirüs salgını tüm dünyada günlük hayattan diplomasiye kadar her alana damgasını vurmaya devam ederken dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderleri tarihinde ilk kez online olarak G-20 zirvesi düzenledi. Zirvede, pandemik salgınla ortak mücadelenin yanı sıra ekonomik önlemler de masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saat 15.00’te başlayan zirveye tüm liderler gibi videokonferans yöntemiyle bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik etti. Zirve 2 saat 15 dakika sürdü.



Zirvenin sonuç bildirgesinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün güçlendirilmesinde mutabık kalındı. Dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisinin liderleri, ‘küresel eylem, dayanışma ve uluslararası işbirliği’ konularında uzlaşmaya vardı.



HEPİMİZİN KADERİ ORTAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınının insan hayatını ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilediğini, son derece sancılı bir dönemden geçildiğini dile getirdi. Erdoğan, salgın nedeniyle yaşanan can kayıplarından üzüntü duyduğunu ifade ederek, fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına da şükranlarını sundu.



Türkiye’de alınan önlemleri anlatan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Koronavirüse karşı tanı kiti üretimiyle aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Dost ve kardeş ülkeleri de bu sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu salgının hepimize şu gerçeği tekrar hatırlattığına inanıyorum, dinlerimiz, dillerimiz, ülkelerimiz farklı da olsa hepimizin kaderi ortaktır. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. Serbest, açık ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sistemi salgınla ilgili aldığımız önlemlerin etkilerini azaltmada büyük rol oynayacaktır. Bu çerçevede alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir.



BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMELİYİZ



Küresel finansal krizi döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeli ve küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz. Merkez bankaları arasındaki swap anlaşmalarının G20’nin tüm üyelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor. Şayet küresel ekonomide güveni artırmak istiyorsak bunu bir an önce hayata geçirmeliyiz. Eğer her türlü tek taraflı adımlarla yola devam edersek küresel ticaretin tamamını olumsuz etkileyecek yeni bir sürece girmemiz kaçınılmazdır.”



AFRİKA’YA YARDIM EDİLMELİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını ifade ederek, çatışmalardan ve savaşlardan etkilenen ülkelerinin sağlık sistemlerinin ise tamamen çökmüş durumda olduğunu söyledi. Suriyeli mülteciler başta olmak üzere zorla yerinden edilmiş kişilerin salgın karşısında en dezavantajlı kesimi oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarının seferber edilmesi gerektiğini dile getirdi. Erdoğan “Bu arada ben de gelişmekte olan ülkelere ve özellikle Afrika’ya yardım edilmesi konusunu önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Bu felaket karşısında Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmeye hazırız.”