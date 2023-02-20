Dünya liderlerin kritik mesajlarına kilitlendi

Haberin Devamı

Savaşın birinci yıldönümüne taraflar esaslı hazırlık yapıyor. ABD Başkanı Joe Biden, uzun aradan sonra bugün Avrupa’ya geliyor. Biden, Polonya’nın başkenti Varşova’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Ukrayna savaşında gelinen noktayı ele aldıktan ve NATO doğu kanadı ülkeleri Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Estonya, Çekya ve Slovakya liderleriyle görüşme yaptıktan sonra yarın akşam saat 18.00 civarında Varşova’daki Kubitski Sarayı’nın balkonunda boy göstererek önemli, hatta hayati açıklamalar içeren konuşmasını yapacak.



BIDEN NE DİYECEK



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden’ın yapacağı bu konuşmaya şimdiden ‘tarihi’ ifadesiyle tarif etti. Biden konuşması temelinde Ukrayna dahil Rusya çevresinde yer alan tüm eski Doğu Bloğu ülkelerine NATO yanı sıra ABD’nin şahsen güvenlik garantileri verdiğini içereceği söyleniyor. Biden’ın iki günlük Varşova ziyareti sırasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşüp görüşmeyeceği ise netlik kazanmadı.



PUTİN DE KONUŞACAK



Savaşın yıldönümüne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de hazırlık yapıyor. Putin, yasalara göre yılda bir kez Rusya parlamentosuna konuşma yapması gerekirken, geçen yıl savaş nedeniyle bu konuşmayı gerçekleştirmemişti. Rusya lideri Putin, 21 Şubat Salı günü saat 12.00’de kendi ‘tarihi’ konuşmasını yapacak. “Savaşa devam mı, tamam mı” tartışmasında Putin’in “devam” diyeceği tahmin edilirken, aynı günün akşamı Moskova’nın en büyük stadı Lujniki’de 200 bin taraftarını toplayacak Putin’in, devam eden savaşın adını ve hedeflerini değiştirerek, “Batı’nın Rusya’ya saldırısını bertaraf etmek için savaşıyoruz” demesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Rusya ile Batı arasındaki Ukrayna krizinin çok daha tehlikeli boyut almak üzere olduğunu değerlendiren Çin hükümeti, bir yıla yakın süredir devam eden sessizliğini bozdu. BM Güvenlik Konseyi’nde 17 Şubat günü konuşma yapan Çin daimi temsilcisi Zhang Jun, “Dünya, bu krizi daha fazla taşıyamaz. Rusya ile Ukrayna hemen ateşkes ilan etmeli. Rusya, ABD, Avrupa ülkeleri ve NATO arasında kalıcı ve tarafları tatmin edici yeni güvenlik mimarisi oluşturmak için zaman kaybetmeden görüşmeler başlatılmalı” açıklamasını yaptı. Çin, ayrıca Ukrayna savaşı yüzünden dünyanın bir nükleer savaşa sürüklenmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu görüşünü de tekrarladı.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin Halk Cumhuriyeti’nin “dünyaya iyi hizmette bulunmak istiyorsa”, Rusya’yı ilhakçı davranışlarından vazgeçirmesi gerektiğini dile getirdi. Baerbock, ayrıca Rusya lideri Putin’e de seslenerek, “Putin, şu ana kadar izlediği tavrını 360 derece çevirerek dünyaya çok büyük bir iyilik yapabilir” dedi. Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Alman bakanın “360 derece” gafını fırsat bilerek “Batıda nasıl kara cahil yöneticiler var. Ne yani, demek Baerbock ‘360 derece’ derken Rusya’nın mevcut dış politika çizgisini sürdürmesini istiyor” alaycı yorumunu paylaştı.

İNGİLTERE MOSKOVA’DAN OLUMLU ADIM BEKLEMİYOR

Rusya’nın tavır değiştirerek, geri adım atmaya niyetinde olmadığını Münih Güvenlik Konferansı’nda dile getiren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, “Rusya’nın başlattığı bu savaş sadece Ukrayna’nın zafer kazanmasıyla sonuçlanmalı. Diğer seçenekler dünyanın Rusya tarafından rehin alınması anlamına gelir. Bunun için Ukrayna’ya çok daha fazla top, zırhlı ve hava savunma sistemleri temin etmeliyiz. İngiltere, Kiev yönetimine uzun menzilli füze veren ilk ülke olmaya hazır” açıklamasını yaptı.

ABD’DEN ÇİN’E ‘SİLAH SAĞLAMAYIN’ UYARISI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Münih Güvenlik Konferansı sırasında Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Blinken, bu görüşme sırasında “Çin’in Rusya’ya ölümcül maddi destek sağlama olasılığı” konusunda ‘derin endişelerini’ dile getirdiğini söyledi. Çinli özel şirketlerin ölümcül olmayan malzemeleri cephede kullanılmak üzere Rusya’ya sağladığını gördüklerini söyleyen ABD Dışişleri Bakanı, bu şirketlerin şimdi ölümcül malzemelerin de Rusya’ya ihracatını değerlendirdiklerine dair işaretler olduğunu kaydetti. Blinken, Çin’de özel şirketlerle devlet arasında gerçekte bir ayrım olmadığını da ekledi.

Haberin Devamı

MACRON: RUSYA YENİLMELİ AMA EZİLMEMELİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşla ilgili açıklamasında, Rusya’nın yenilmesi gerektiğini ancak ‘ezilmemesi’ gerektiğini söyledi. Fransız medyasına konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Batı ülkelerinin Kiev’e yönelik askeri desteğini arttırması gerektiğini söyledi. Macron, “Rusya’nın Ukrayna’da yenilmesini, Ukrayna’nın kendi pozisyonunu savunabilmesini istiyorum” dedi. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı, savaşın uzayarak Rusya’nın ‘ezildiğini’ görmek isteyenlere karşı olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

STOLTENBERG: AVRUPA’DAKİ SAVAŞ ASYA’DA DA OLABİLİR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bugün Avrupa’da olan savaş yarın Asya’da olabilir. Ukrayna’daki savaş, güvenliğin bölgesel değil, küresel olduğunu gösteriyor” dedi. Münih Güvenlik Konferansı’nın ikinci gününde konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Bugün Avrupa’da olan yarın Asya’da olabilir. Dolayısıyla Ukrayna’daki savaş, güvenliğin bölgesel değil, küresel olduğunu gösteriyor. Bu, yeni ve daha tartışmalı dünyada artık savunmayı isteğe bağlı olarak ele alamayız. Bu, bir gereklilik. Ayrıca siber alanımızı, tedarik zincirlerimizi ve altyapımızı da güvence altına almalıyız. Birçok kişi Rus gazı ithal etmenin tamamen ekonomik bir mesele olduğunu savundu. Bu, siyasi bir meseledir. Çünkü Avrupa’nın Rus gazına bağımlılığı bizi savunmasız hale getirdi. Dolayısıyla aynı hataları Çin ve diğer otoriter rejimlerle yapmamalıyız. İthal ettiğimiz ürünlere ve hammaddelere çok fazla bağımlı hale gelmemeliyiz” dedi.

Haberin Devamı

UKRAYNA’DA ÇARPIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Dünya, Ukrayna savaşından çıkış yolu ararken, savaşın yıldönümünde cephede her geçen gün şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor. Rusya, elindeki tüm kuvvetleri Lugansk, Donetsk, Zaporojye ve Herson istikametinde kullanıyor. Aralarında “Wagner” paralı askerler şirketinin de bulunduğu yaklaşık 100 bin kişilik kuvvet, Lugansk bölgesinde Liman ve Lisiçansk kasabasını, Donetsk bölgesinde Bahmut, Avdeevka, Marinka ve Vugledar kasabaları üzerine yürüyor. Her iki tarafın günde en az 300 asker kaybettiği askeri gözlemciler tarafından dile getiriliyor. Rusya’nın 5 aydan bu yana uyguladığı Ukrayna içlerinde altyapıyı füzelerle vurma saldırıları da aralıksız devam ediyor.