Dünya için son çıkış... Kader zirvesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Alec Baldwin sessizliğini bozdu... İlk defa açıkladıAlec Baldwin' sessizliğini bozdu... İlk defa açıkladı!#Alec Baldwin
Cumhuriyet Gazetesine 3 kuruşluk dava... Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyunCumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruşluk dava... 'Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyun!'#Demirören Grubu
Şoke eden mağlubiyet sonrası çok sert eleştiri ve 3 soru: Nasıl olsa bahane hazır...Şoke eden mağlubiyet sonrası çok sert eleştiri ve 3 soru: Nasıl olsa bahane hazır...#Fenerbahçe
Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper olduGelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu#Atatürk Kültür Merkezi
İhracata özel çözüm paketiİhracata özel çözüm paketi#İhracat
Dünya için son çıkış... Kader zirvesiDünya için son çıkış... Kader zirvesi#G20 Liderler Zirvesi
Altay Bayındırdan kötü haber Valencia ve Gustavonun durumu ise...Altay Bayındır'dan kötü haber! Valencia ve Gustavo'nun durumu ise...#Fenerbahçe
Kendimi savunmasam mezardaydımKendimi savunmasam mezardaydım#Kadına Şiddet
Yenilgi sonrası Sergen Yalçın sözleri: Bu durumu sorgulamalıYenilgi sonrası Sergen Yalçın sözleri: Bu durumu sorgulamalı#Beşiktaş
Gazapizmin odasında kim kaldı Oteldeki sırGazapizm'in odasında kim kaldı? Oteldeki sır#Gazapizm
Ödüllü polise narkotik darbesi Kaçarken arkadaşlarını da yaraladıÖdüllü polise narkotik darbesi! Kaçarken arkadaşlarını da yaraladı#Uyuşturucu
İyi ki İzzet Yıldızhanın kızı değilimİyi ki İzzet Yıldızhan'ın kızı değilim!#Serel Yereli
Asu Maralman: Londra’da ev hanımlığı yapıyorumAsu Maralman: Londra’da ev hanımlığı yapıyorum#Asu Maralman
‘Patavatsızlık derecesinde gerçekçi olabiliyorum’‘Patavatsızlık derecesinde gerçekçi olabiliyorum’#Burçin Terzioğlu
Yargının Engini Onur Durmaz: Katil olduğumu ben de bilmiyordumYargı'nın Engin'i Onur Durmaz: Katil olduğumu ben de bilmiyordum#Onur Durmaz
HABERLERGündem Haberleri

Dünya için son çıkış... Kader zirvesi

#G20 Liderler Zirvesi#ERDOĞAN#ROMA
Dünya için son çıkış... Kader zirvesi

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G20 Zirvesi, İtalya’nın başkenti Roma’da başladı. Pandemi, ekonomik krizden çıkış ve iklim değişikliğinin masaya yatırıldığı G20 Zirvesi ve yarın Glasgow’da başlayacak İklim Konferansı, dünyanın kurtuluşu için ‘son çıkış’ olarak görülüyor.

Haberin Devamı

Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsil ettiği G20 Zirvesi dün İtalya’nın başkenti Roma’da başladı. Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderlerinin katıldığı zirve, pandemi nedeniyle iki yıllık aradan sonra ilk kez yüz yüze gerçekleşti. İtalya’nın dönem başkanı olduğu zirvenin bu yılki sloganı, ‘İnsanlar, gezegen ve refah’ olarak belirlendi. Zirvenin en önemli konu başlıkları ise iklim değişikliği ile mücadele, pandemi sonrası ekonomik krizden çıkış ve aşı adaletsizliğinin aşılması olarak öne çıkıyor. Dijital ekonominin vergilendirilmesi ile Afganistan gibi dış politika konuları da diğer önemli başlıklar arasında.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

İklim değişikliğinin başlıca gündem maddesi olduğu zirve, hafta başında Glasgow’da başlayacak ve 12 Kasım’a kadar sürecek olan Cop26’ya (BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı) hazırlık olarak görülüyor. “İklim krizinin önlenebilmesi için son şans” olarak görülen Cop26’da hükümetlerden iklim taahhütlerini artırmaları bekleniyor. Ancak Rusya, Çin, Japonya ve Meksika gibi bazı kilit ülke liderlerinin katılmaması ise endişe yaratıyor. Zira zirveden çıkacak sonuçların, dünyaya en çok karbon salınımı gerçekleştiren ülke konumundaki Çin’i ve en büyük emisyon üreticilerinden Rusya’yı derinden etkilemesi muhtemel.

35 ÜLKE KATILIYOR

Haberin Devamı

İki gün süren ve bugün sona eren zirveye Türkiye, İtalya, ABD, İngiltere, Rusya, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore ve Avrupa Birliği’nin yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlardan lider ve temsilciler katılıyor. G20 zirvelerinde İspanya düzenli olarak “kalıcı bir konuk” ülke olarak katılırken, dönem başkanı İtalya, Azerbaycan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda, Filipinler, Yeni Zelanda, Hollanda ve Singapur’u da zirveye davet etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#G20 Liderler Zirvesi#ERDOĞAN#ROMA

BAKMADAN GEÇME!

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda ölümsüz kadın

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geçti, o listede de zirveye yaklaştı Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Dar gelirliye destek hamlesi

Dar gelirliye destek hamlesi