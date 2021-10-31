Dünya için son çıkış... Kader zirvesi

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Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsil ettiği G20 Zirvesi dün İtalya’nın başkenti Roma’da başladı. Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderlerinin katıldığı zirve, pandemi nedeniyle iki yıllık aradan sonra ilk kez yüz yüze gerçekleşti. İtalya’nın dönem başkanı olduğu zirvenin bu yılki sloganı, ‘İnsanlar, gezegen ve refah’ olarak belirlendi. Zirvenin en önemli konu başlıkları ise iklim değişikliği ile mücadele, pandemi sonrası ekonomik krizden çıkış ve aşı adaletsizliğinin aşılması olarak öne çıkıyor. Dijital ekonominin vergilendirilmesi ile Afganistan gibi dış politika konuları da diğer önemli başlıklar arasında.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

İklim değişikliğinin başlıca gündem maddesi olduğu zirve, hafta başında Glasgow’da başlayacak ve 12 Kasım’a kadar sürecek olan Cop26’ya (BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı) hazırlık olarak görülüyor. “İklim krizinin önlenebilmesi için son şans” olarak görülen Cop26’da hükümetlerden iklim taahhütlerini artırmaları bekleniyor. Ancak Rusya, Çin, Japonya ve Meksika gibi bazı kilit ülke liderlerinin katılmaması ise endişe yaratıyor. Zira zirveden çıkacak sonuçların, dünyaya en çok karbon salınımı gerçekleştiren ülke konumundaki Çin’i ve en büyük emisyon üreticilerinden Rusya’yı derinden etkilemesi muhtemel.

35 ÜLKE KATILIYOR

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İki gün süren ve bugün sona eren zirveye Türkiye, İtalya, ABD, İngiltere, Rusya, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore ve Avrupa Birliği’nin yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlardan lider ve temsilciler katılıyor. G20 zirvelerinde İspanya düzenli olarak “kalıcı bir konuk” ülke olarak katılırken, dönem başkanı İtalya, Azerbaycan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda, Filipinler, Yeni Zelanda, Hollanda ve Singapur’u da zirveye davet etti.