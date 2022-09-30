Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dünya Göçebe Oyunları başladı! Oklar birlik için çekildi

Güncelleme Tarihi:

#Göçebe Oyunları#İznik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünya Göçebe Oyunları başladı Oklar birlik için çekildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 07:00

Dünya Göçebe Oyunları’nın dördüncüsü İznik’te başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İznik Gölü kenarında yapılan açılışa Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile diğer ülkelerin meclis başkanlarıyla birlikte katıldı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine hiçbirimiz rıza gösteremeyiz. Türkiye olarak böyle önemli bir programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu oyunlara giderek yok olmaya yüz tutan bir kültürel zenginliğe sahip çıkmak, onu yaşatacak zemini oluşturmak olarak bakıyoruz. Yapılan her faaliyet bir anlamda tarihi canlandırma, hafıza tazeleme, hafızaya kaydetme misyonuyla hazırlanıyoruz. Oyunların, halklarımızı birbirine yeni ve kalıcı ilişkiler kurulabilmesine imkan sağlayan diplomasi yönünü de en az bu vasfı kadar önemsiyoruz.”

Dünya Göçebe Oyunları başladı Oklar birlik için çekildi


“Gelenekten Geleceğe Biriz” sloganıyla düzenlenen oyunlara102 ülkeden 13 branşta 3 binin üzerinde sporcu katılıyor. Oyunların ilk gününde kökpar-kökbörü, geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk müsabakaları yapıldı. Oyunlar 2 Ekim’e kadar devam edecek ve şampiyonlar ödüllerini İznik’te düzenlenen finalde alacak. 

Dünya Göçebe Oyunları başladı Oklar birlik için çekildi


YARIŞLAR 13 BRANŞTA

Haberin Devamı

Dünya Göçebe Oyunları’nda şu branşlarda yarışmalar yapılacak:

Atlı sporlar: Kökbörü, Kökpar.

Güreş: Alış, Aşırtmalı Aba Güreşi, Kapışmalı Aba Güreşi, Yağlı Güreş,

Pehlivan Güreşi, Kazak Güreşi, Şalvar Güreşi, Mas Güreşi.

Okçuluk: Geleneksel Okçuluk, Uzun Mesafede Okçuluk, Atlı Okçuluk.

Gözden Kaçmasın

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlarHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göçebe Oyunları#İznik#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia