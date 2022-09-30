Dünya Göçebe Oyunları başladı! Oklar birlik için çekildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine hiçbirimiz rıza gösteremeyiz. Türkiye olarak böyle önemli bir programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu oyunlara giderek yok olmaya yüz tutan bir kültürel zenginliğe sahip çıkmak, onu yaşatacak zemini oluşturmak olarak bakıyoruz. Yapılan her faaliyet bir anlamda tarihi canlandırma, hafıza tazeleme, hafızaya kaydetme misyonuyla hazırlanıyoruz. Oyunların, halklarımızı birbirine yeni ve kalıcı ilişkiler kurulabilmesine imkan sağlayan diplomasi yönünü de en az bu vasfı kadar önemsiyoruz.”
Dünya Göçebe Oyunları’nda şu branşlarda yarışmalar yapılacak:
Atlı sporlar: Kökbörü, Kökpar.
Güreş: Alış, Aşırtmalı Aba Güreşi, Kapışmalı Aba Güreşi, Yağlı Güreş,
Pehlivan Güreşi, Kazak Güreşi, Şalvar Güreşi, Mas Güreşi.
Okçuluk: Geleneksel Okçuluk, Uzun Mesafede Okçuluk, Atlı Okçuluk.