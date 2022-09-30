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17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

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#Sosyal Konut#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Murat Kurum
17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar
Gülistan ALAGÖZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 07:00

Dev sosyal konut projesinde inşaatlar başlıyor. 25 Ekim’de, 17 ilde 5 bin konutun temeli atılacak. İlk etapta 250 bin, toplamda 500 bin konutun hayata geçeceği projede ilk yapılacak sitelerin mimari detayları belli oldu. Konutların ortak noktası yatay mimari olacak. Binalar 4-5 katlı olurken, çevresinde parklar, spor alanları da yer alacak.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde inşaatlar başlıyor. 13 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, ertesi gün başvuruların başladığı sosyal konut projesi büyük ilgi gördü. Başvurular 5 milyona ulaşırken, evlerin daha hızlı teslimi için inşa süreci öne alındı. 25 Ekim’de, 17 ilde eşzamanlı temel atma töreni yapılacağını ve 5 bin konutun yapımının başlayacağını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında inşaatlara başlıyoruz. 25 Ekim’de, Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta temeller atılacak” dedi.

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17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

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EVLER NASIL OLACAK?

Projelere başvuru yapan vatandaşların aklındaki en önemli sorulardan biri de evlerin nasıl olacağı.

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

İşte temeli atılan projeler bu soruya yanıt veriyor. 17 ildeki projede ortak nokta yatay mimari.

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

Yeni konut binaları 4-5 katlı olacak. Yapıların tek tip olması yerine, her ilin, bölgenin yerel mimarisinden izler taşımasına özen gösterilecek.

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

Sadece konut değil, aynı zamanda geniş yeşil alan, çocuk parkları gibi donatılar da hayata geçecek. Tüm projelerin enerji verimli olacağı ve yenilenebilir enerji sistemleri kurulacağı da belirtiliyor.

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

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Sosyal konut projesi kapsamında ilk etapta yer alan 250 bin konut için, gelecek yılın ilk çeyreğine kadar kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi hedefleniyor. Daha sonra 2 yılda evler teslim edilecek. 5 yılda da konut sayısı 500 bine çıkacak.

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

FİYAT VE ÖDEME PLANI

Konutların maliyetineyüzde 40 devlet desteği verileceği açıklandı.

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

Böylece 2+1 dairelerin fiyatları 608 bin liraya kadar çekildi. İline ve büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 2+1 fiyatı en fazla 770 bin liraya çıkacak.

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

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Aylık taksitleri de 2 bin 280 lira ile 2 bin 887 lira arasında olacak. 3+1 evlerin fiyatları ise 850 bin lira ile 950 bin lira arasında değişirken, taksitler 3 bin 187 liradan başlayacak.

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

Kurada hak sahibi olan vatandaş, sözleşme imzaladıktan sonra peşinat ve taksit ödemelerine başlayacak.

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

Peşinat yüzde 10 olurken, 240 ay vade yapılacak. Şartları sağlayan vatandaşlar 31 Ekim’e kadar konutlar için başvuru yapabilecek.

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

1 MİLYON ARSA FAİZSİZ SATILACAK

Konut seferberliğinde 2 yılda 250 bin konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin işyeri yapılacak. 5 yılda ise 500 konut 250 bin arsa ve 50 bin işyeri rakamına ulaşılacağı açıklandı. Önceki gün Kanal D - CNN Türk ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arsa sayısının 1 milyona çıktığını müjdeledi.

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17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

Altyapısı hazır arsalar için başvurular 10 Ekim’de başlayacak, 7 Kasım’da sona erecek. Daha sonra kura ile hak sahipleri belirlenecek. Arsa almaya hak kazananlar evini kendi yaptırırken, kamudan her türlü proje ve teknik destek de alabilecek. Arsa projesinde de hedef kitle dar gelirli vatandaşlar olduğu için indirimli fiyatlar uygulanacak. 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde vatandaşlara sunulacak arsa projesi iki tipten oluşuyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. Hisseli arsalar ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitle vatandaşa sunulacak. Arsalarla birlikte işyeri için de başvurular alınacak. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için inşa edilecek sanayi sitelerindeki dükkânların fiyatları 351 bin liradan, taksitler 2 bin 633 liradan başlayacak.

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#Sosyal Konut#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Murat Kurum

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