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Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Bjerde Hürriyet’e konuştu: Türkiye’den iklim için 3 hedef

#Anna Bjerde#Dünya Bankası#İklim
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Bjerde Hürriyet’e konuştu: Türkiye’den iklim için 3 hedef

Paris İklim Anlaşması hedeflerini sağlaması için Türkiye’ye 3.2 milyar dolarlık iklim desteği verilecek. Öncelikli projeler su yönetimi, ulaşım sektöründe karbonsuzlaşma ve enerji dönüşümü...

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Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nın belirlediği hedefleri karşılamak için Dünya Bankası, Fransa ve Almanya’nın mali destek verdiği bir plan çerçevesinde yaklaşık 3.2 milyar dolar kredi alacak. Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde, bu desteğin 2 milyar dolarını kendilerinin karşılayacağını, toplam desteğin bir kısmının kredi, bir kısmının da hibe olarak aktarılacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Ankara’da temaslarda bulunan Bjerde, Hürriyet’e konuştu. Bjerde, Türkiye’nin önce Ulusal Katkı Beyanı’nı revize edip, Paris Anlaşması kapsamında uzun vadeli stratejisini hazırladıktan sonra projeler için fon sağlanmaya başlanacağını anlattı. Buna göre öncelikli projeler arasında su yönetimi, ulaşım sektöründe karbonsuzlaşma, enerji dönüşümü yer alacak. Anna Bjerde, özetle şunları söyledi:

BEŞİNCİ BÜYÜK MÜŞTERİMİZ

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“Türkiye, Dünya Bankası’ndaki en büyük 5. müşterimiz olarak toplamda 7 milyar doları kapsayan 22 proje ile öne çıkan programlarımızdan biri. Türkiye’de iklim odaklı birçok proje yapıyoruz. İmzaladığımız mutabakat muhtırası Türkiye’nin, Paris Anlaşması’nın onaylanmasının ardından geldi. Bu onay, 2053 yılına kadar net sıfır emisyona geçileceği duyurusu ile birleştiğinde, biz kalkınma ortaklarının; Dünya Bankası, Almanya hükümeti, Fransa hükümeti olarak Türkiye’nin hedef seviyesini yükseltmesine yardımcı olabilmesinin önünü açtı. Ama aynı zamanda IFC, EBRD ve BM’nin de Türkiye’nin bu konudaki niyet seviyesini yükseltmesine yardımcı olmak için bu mutabakat zaptı etrafında harekete geçeceğini görüyorum. Mutabakat zaptının uygulanması açısından sıradaki adım, Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı’nı (NDC) revize ederek, 2030 yılına kadar emisyonu yüzde 21 oranında azaltma taahhüdünü daha da arttırmasını bekliyoruz. Diğeri ise Türkiye’nin Paris Anlaşması taahhütlerini nasıl karşılayacağı konusunda uzun vadeli bir strateji hazırlaması olacak.

Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Bjerde Hürriyet’e konuştu: Türkiye’den iklim için 3 hedef


KREDİ VE HİBE OLACAK

Bu kapsamda 3.2 milyar doları, bir kısmı kredi bir miktar hibe olmak üzere mobilize edeceğiz. Kalkınma ortakları olarak özel şirketler için (ekstra) 3.2 milyar doların üzerinde ek kaynak seferber edeceğiz. Türkiye’nin su kıtlığı konusunda endişeleri var. Atık suyu mümkün olduğu kadar daha verimli bir şekilde azaltarak ve dönüştürerek Türkiye’nin su kaynaklarını verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olmak istiyoruz.

DÜŞÜK KARBONLU ÇÖZÜM

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Türkiye, ‘e-mobilite’ye büyük ilgi gösteriyor. Araçlar için çok daha düşük karbonlu çözümlerle birlikte, toplu taşıma ve demiryollarından yararlanmak çok daha verimli bir çözüm. En önemli ama aynı zamanda en zorlu kısım enerji geçişi olacaktır. Zor olan kısım kömürden çıkış süreci çünkü Türkiye enerjide ithalata bağımlı. Kömürün bir kısmı ithal, bir kısmı da yerli olarak üretiliyor. Kömürden geçiş mümkün. Ancak adil bir geçiş olması gerekir. Halihazırda destek verdiğimiz jeotermal alanına özel sektörün ilgisini görüyoruz. Bu konuda ek finansman sağlamak üzereyiz.”

AŞI ÖNERİSİ

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Buradaki yetkililerle aşı konusunda yardıma ihtiyaç olup olmadığını da görüşmeye başladık. Bu talihsiz pandeminin bir süre daha devam edeceğini ve hazırlıklı olmanın iyi olacağını düşünüyoruz. Türkiye şu anda aşılamada iyi durumda, ancak gelecek yıl da ek dozlara ihtiyaç olacak. Finanse edebileceğimiz bir tür aşı projesine yardımcı olmak için desteğimizi önerdik.

TÜRKİYE POZİTİF BÜYÜYEN AZ SAYIDA ÜLKEDEN BİRİ

2020 tüm dünya için çok zor bir yıldı. Son 80 yılın en derin ekonomik durgunluğunu gördük. Türkiye, 2020’de oldukça şaşırtıcı bir şekilde az da olsa pozitif büyüme gösteren az sayıda ülkeden biri oldu. 2021 şu ana kadar inanılmaz bir toparlanma dönemi oldu. Türkiye bu yılın ilk altı ayını çok güçlü geçirdi. Türkiye’nin 2021’i muhtemelen yüzde 8’in üzerinde bir büyüme ile bitireceğini tahmin ediyoruz.

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#Anna Bjerde#Dünya Bankası#İklim

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