×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Dronu kaybedince ‘navigasyon’ geliştirdiler: TÜBİTAK’ta birincilik getiren buluş

Güncelleme Tarihi:

#GPS#TÜBİTAK#Tuna Özer
Dronu kaybedince ‘navigasyon’ geliştirdiler: TÜBİTAK’ta birincilik getiren buluş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 07:00

Ormanda kaldırdıkları dronu ‘GPS’ verisinin kesilmesi nedeniyle kaybeden Halil İbrahim Yenitürk ve Tuna Özer, GPS olmadan konum bulabilmeyi sağlayan ‘Ultrasonik Navigasyon’ projesi geliştirdi. Öğrenciler, bu projeyle TÜBİTAK’ta 1’inci oldu.

Haberin Devamı

Ankara Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri Halil İbrahim Yenitürk ve Tuna Özer, geçen yıl okulun yakınında ormanlık arazide kaldırdıkları okulun dronunu, GPS verisi kesilince kaybetti. Yenitürk ve Özer, arkadaşları ile bir süre aradıktan sonra dronu buldu. Öğrenciler, dronu kaybedince GPS olmadan konum bulabilmeyi sağlayan sistem geliştirmek için çalışma yaptı ve ‘GPS Kullanmadan Konum Bulma: Ultrasonik Navigasyon’ isimli projeyi geliştirdi. Yenitürk ve Özer’in projesi, TÜBİTAK 2023 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda fizik alanında Milli Teknoloji Hamlesi dalında Türkiye 1’incisi oldu. Temmuz ayı içerisinde Türk Patent Enstitüsü’ne patent başvurusu yapacak olan öğrenciler, 12-17 Eylül tarihleri arasında Belçika’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Haberin Devamı

HATA PAYI DÜŞÜK

Halil İbrahim Yenitürk piyasada bu alanda çalışan benzer sensörler olduğunu ancak hata oranlarının kendi geliştirdikleri modele göre daha yüksek olduğunu aktardı. Yenitürk, Belçika’daki yarışmada da projelerinin başarılı olacağını düşündüğünü söyledi. Projeye danışmanlığını yürüten Ankara Fen Lisesi fizik öğretmeni Halit Koca ise zor bir süreç olduğunu, öğrencilerin yılmadan çalıştığını söyledi.

Dronu kaybedince ‘navigasyon’ geliştirdiler: TÜBİTAK’ta birincilik getiren buluş

6 AYLIK BİR ÇALIŞMA

-Tuna Özer, yaşadıkları olay sonrasında GPS verisi kullanmadan da konum bulabilmeyi sağlayan bir sisteme gereksinim duyduklarını anlatarak, “Projemizde; ultrasonik sensörlerden yayılan ses dalgalarının engele çarpıp geri gelmesi ve arada geçen süre çeşitli yazılımlarla hesaplanarak konum bulunabiliyor. Model yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın sonucu. Süreç boyunca okul idaresinden ve TÜBİTAK’tan destek aldık. Aslında geliştirirken dron üzerinden düşünmüştük ama devamında denizaltılar, yüksek hızlı İHA’lar, SİHA’lar ve roketlerde de kullanılabileceğini fark ettik” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#GPS#TÜBİTAK#Tuna Özer

BAKMADAN GEÇME!

2023te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

2023'te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

#İnflamasyon
Parmak arası terlik kullananlar dikkat Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

Parmak arası terlik kullananlar dikkat! Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

#Sağlık
Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması