Dronu kaybedince ‘navigasyon’ geliştirdiler: TÜBİTAK’ta birincilik getiren buluş

Haberin Devamı

Ankara Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri Halil İbrahim Yenitürk ve Tuna Özer, geçen yıl okulun yakınında ormanlık arazide kaldırdıkları okulun dronunu, GPS verisi kesilince kaybetti. Yenitürk ve Özer, arkadaşları ile bir süre aradıktan sonra dronu buldu. Öğrenciler, dronu kaybedince GPS olmadan konum bulabilmeyi sağlayan sistem geliştirmek için çalışma yaptı ve ‘GPS Kullanmadan Konum Bulma: Ultrasonik Navigasyon’ isimli projeyi geliştirdi. Yenitürk ve Özer’in projesi, TÜBİTAK 2023 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda fizik alanında Milli Teknoloji Hamlesi dalında Türkiye 1’incisi oldu. Temmuz ayı içerisinde Türk Patent Enstitüsü’ne patent başvurusu yapacak olan öğrenciler, 12-17 Eylül tarihleri arasında Belçika’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Haberin Devamı

HATA PAYI DÜŞÜK

Halil İbrahim Yenitürk piyasada bu alanda çalışan benzer sensörler olduğunu ancak hata oranlarının kendi geliştirdikleri modele göre daha yüksek olduğunu aktardı. Yenitürk, Belçika’daki yarışmada da projelerinin başarılı olacağını düşündüğünü söyledi. Projeye danışmanlığını yürüten Ankara Fen Lisesi fizik öğretmeni Halit Koca ise zor bir süreç olduğunu, öğrencilerin yılmadan çalıştığını söyledi.

6 AYLIK BİR ÇALIŞMA

-Tuna Özer, yaşadıkları olay sonrasında GPS verisi kullanmadan da konum bulabilmeyi sağlayan bir sisteme gereksinim duyduklarını anlatarak, “Projemizde; ultrasonik sensörlerden yayılan ses dalgalarının engele çarpıp geri gelmesi ve arada geçen süre çeşitli yazılımlarla hesaplanarak konum bulunabiliyor. Model yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın sonucu. Süreç boyunca okul idaresinden ve TÜBİTAK’tan destek aldık. Aslında geliştirirken dron üzerinden düşünmüştük ama devamında denizaltılar, yüksek hızlı İHA’lar, SİHA’lar ve roketlerde de kullanılabileceğini fark ettik” dedi.