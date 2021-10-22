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Dr. Ahmet İnal'dan koronavirüs açıklaması: Kurallara uyarsak yeni varyantlar çıkmaz

#Koronavirüs#Yeni Varyant#Varyant
Dr. Ahmet İnaldan koronavirüs açıklaması: Kurallara uyarsak yeni varyantlar çıkmaz

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, şu an en baskın varyantın Delta olduğunu hatırlatarak, koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda çağrı yaptı. İnal "Bu varyantları engellemek bizim elimizde. Tedbirlere uyarsak yeni varyantlar çıkmaz" dedi.

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ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İnal, artışa geçen koronavirüs vakaları ile ilgili konuştu. Koronavirüs tedbirleri konusunda hassasiyetlerin azaldığına dikkat çeken Dr. İnal, "En büyük sıkıntımız; hastalığın kar topu misali bulaştıkça çığ haline gelmesi. Bizim de şu an en büyük sorunumuz; bulaşmayı engelleyemiyoruz. İnsanlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymakta zorluk çekiyor. Özellikle maskede zorluk çekiyorlar. Bu yüzden kar topunun çığ haline gelmesinin önüne geçemiyoruz. Koronavirüste öncelik kurallara uymak ve sonra aşılanmak. Aşılanma bir miktar yapılabiliyor fakat kurallara uymakta zorluk çekiliyor. Bu nedenle vakalar artmaya devam ediyor ve ölümler buna bağlı sürüyor" dedi. 

'MU, YAVAŞ GİDEN VARYANT'

Mu varyantı hakkında da bilgi veren Dr. İnal, "İlk defa Kolombiya'da ocak ayında tespit edildi fakat Delta varyantını geçemedi. Genelde koronavirüsün bir varyantının baskın hale geldiğini görüyoruz. Mu varyantı, Kolombiya'da dahil Delta varyantını geçemedi. Mu, yavaş giden bir varyant. Bu nedenle zaman içinde ne hale gelecek, bilemiyoruz fakat bu varyantın Delta'yı bastırdığını görmedik. En büyük sorunumuz; Delta varyantı. Çoğunlukta Covid-19 vakalarında Delta varyantının baskın olduğunu görüyoruz. Bu varyantları engellemek bizim elimizde. Tedbirlere, kurallara uyarsak yeni varyantlar çıkmaz" diye konuştu. 

Asemptomatik vakalara değinen de Dr. İnal, "Çocuklar koronavirüs olduğu halde hastalığı ayakta geçiriyor ve bunu siz tespit edemiyorsunuz. Semptom göstermeseler de büyük insanlara bulaştırabiliyorlar. Bunun çaresi yine maske, mesafe ve kurallara uymayı göstermektedir. Şu anda asemptomatik vakalar yüzde 10-15 arası görülüyor. Asemptomatik olduğunuz zamanlarda yine kurallara uyarak başkalarına hastalığı bulaştırmayı engellemelisiniz. Diğer bir korunma yolu da testtir" dedi. 

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