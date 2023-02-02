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DP Lideri’nden utandıran paylaşım

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#Gültekin Uysal#Saidi Nursi#Ümit Özdağ
DP Lideri’nden utandıran paylaşım
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 07:00

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, Twitter’dan kendisini “Saidi Nursi’nin müridi” olarak niteleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a tepki gösterirken kullandığı “tecavüze uğramış çocuk psikolojisi” ifadesi büyük tepki çekti. Türkiye’nin büyük bir hassasiyetle önlemeye çalıştığı çocuk istismarı konusunun böyle bir siyasi atışmaya alet edilmesine her kesimden kınama yağdı. Uysal, mesajını silip özür dilese de tepkiler durmadı. Twitter’da açılan ‘istifa’ başlığı bir süre TT oldu.

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Muhalefetteki 6’lı Masa’nın ortak metnini eleştiren Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, salı günü Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki programında şunları söyledi: “6’lı Masa’nın kurmaylarına soruyorum: Sizi, ‘Tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız’ demekten alıkoyan şey nedir? Said-i Nursi denen adamın müridi olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı mı? Türkçe olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete sızmasına göz yuman diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu?”

ÖZDAĞ’A CEVABIMDIR...

Bu açıklamanın ardından DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından “Şeref yoksunu Ümit Özdağ’a cevabımdır” diyerek şu mesajı paylaştı: “Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan silemeyeceğin ‘bir darbecinin çocuğu olma’ travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malûl iftiranı sana yedireceğim.”

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ÖNCE SİLDİ, SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Uysal’ın istismar kurbanı çocuklar için mağduriyeti kalıcı kılan yaklaşımı, siyasi rakibini merhum babasının kimliği üzerinden hedef alması ve tehditkâr ifadesiyle hem kendi siyasi kitlesinden hem 6’lı Masa’yı destekleyen kesimden tepki çekti. Bu tepkiler üzerine mesajını silen Uysal, daha sonra şu paylaşımı yaptı: “Hakaret, tahrik ve iftirayı meslek edinmiş, neye ve kime hizmet ettiği malum Ümit Özdağ tarafından zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma kasıtlı saldırılarına karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden kamuoyuna üzgün olduğumu ve özrümü beyan ediyorum.”

ÖZDAĞ: BURADA KALSIN

Özdağ ise, “Seviye tespiti açısından burada kalsın: Ya yazmayacaksın ya silmeyeceksin” diyerek Uysal’ın sildiği tweet’i paylaştı. Özrüne karşın Uysal’ın genel başkanlıktan istifasını veya 6’lı Masa’dan çekilmesini isteyen mesajlar devam etti. Uysal’a çağrıları da içeren istifa başlığı Twitter’de bir süre TT oldu. Ekşisözlük’te Uysal hakkında 10 yılda yazılan sayfanın 3 katı sayfa bir günde tepki olarak yazıldı.

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SÜRGÜNDE DÜNYAYA GELDİ

Uysal’ın paylaşımında bahsettiği Ümit Özdağ’ın merhum babası Muzaffer Özdağ, kurmay yüzbaşı rütbesiyle 27 Mayıs 1960 darbesinde görev aldı. 13 Kasım 1960’ta Milli Birlik Komitesi’nin parçalanması üzerine Ondörtler’den biri olarak Tokyo’ya sürgüne gönderildi. Ümit Özdağ, babasının yurtdışı görevi sırasında Tokyo’da dünyaya geldi. Muzaffer Özdağ daha sonra Alparslan Türkeş’le birlikte sonradan MHP olacak Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin kuruluşunda yer aldı ve 13’üncü Dönem Afyonkarahisar milletvekili seçildi.

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#Gültekin Uysal#Saidi Nursi#Ümit Özdağ

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