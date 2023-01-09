Doyumsuz dolandırıcı! Müşterilerinden milyonlarca döviz çalan bankacı emekli maaşını çekerken operasyonla yakalandı

Haberin Devamı

İSTANBUL’da yaşayan Elbeyi Alemdağ (61), özel bir bankada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra banka tarafından başarılarının mükâfatı olarak Esenyurt Şubesi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Başarılı çalışmalarına burada da devam eden Alemdağ, banka tarafından yine terfi ettirildi ve Bayrampaşa Şubesi Müdürü oldu. Müdür odası başarı plaketi ve beratlardan geçilmiyordu. Güler yüzlüydü ve kibar tavırlarıyla işlem yapmak için bankaya gelenlerin güvenini kazanması uzun sürmüyordu. Para çekmek için gelenlerin önüne bir sürü evrak yığıyor onlardan imza alıyor bu sırada araya sıkıştırdığı boş dekontu da fark ettirmeden imzalatıyordu. Alemdağ, aralarında eşinin akrabalarının da bulunduğu, çoğu yurtdışında yaşayan müşterilerinin bazılarına yüksek faiz vaat ediyor kimini de yatırım fonlarına yönlendiriyordu.

Haberin Devamı

YILLARCA KAYIPTI

İngiltere’de yaşayan Döndü Demirçivi, kendisine para lazım olunca 2003 yılının ağustos ayında Elbeyi Alemdağ’ın müdür olduğu banka şubesine gitmişti. Demirçivi, hesabındaki parayı çekmek isteyince Alemdağ, paranın vadesinin 3 gün sonra dolacağını söyleyerek başından savmak istemişti. Ancak Demirçivi ısrarla parasını çekmek istediğini söyleyince öğleden sonraya randevu vermişti. Demirçivi, öğleden sonra bankaya geldiğinde Alemdağ’ı yerinde bulamadı, hesabında da para olmadığını öğrendi. Para Alemdağ tarafından çekilmişti. Elbeyi Alemdağ’ın 2001 yılından itibaren 39 banka müşterisinin hesabından 4.5 milyon dolar ve 500 bin sterlin çektiği ortaya çıktı. Dolandırılan banka müşterilerinin şikâyeti üzerine Alemdağ hakkında davalar açıldı ancak yapılan aramalara rağmen yıllar içinde izine bir türlü ulaşılamadı.

8 AY KALA YAKALANDI

banka, 6 ay önce Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvurarak Alemdağ hakkında açılan davaların zaman aşımına girmek üzere olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hummalı bir araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, Elbeyi Alemdağ’ın vurgun yaptığı bankadan emekli maaşını çektiği belirlendi. Geçen cuma günü Büyükçekmece’de emekli maaşını çektiği sırada banka şubesinde düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Hakkındaki davaların düşmesine 8 ay kalan Elbeyi Alemdağ, tutuklandı.

Haberin Devamı

EŞİ DE MAĞDUR

Elbeyi Alemdağ bunca yıl sürekli kılık ve adres değiştirerek izini kaybettirmeyi başarmıştı. , 19 yıllık kaçışı boyunca farklı sahte kimlikler kullandı. Yaptığı büyük vurgunun ardından herhangi bir işte çalışmadı ya da bir iş kurmadı. Vurgun paralarının bir kısmını sosyal medyadan tanışarak birlikte yaşadığı kadınlarla harcadı. Alemdağ’ın dolandırdığı isimlerden Tekin Kocadağ, 2004 yılında yaşadıklarını Hürriyet’e şöyle anlatmıştı:

“Parayı yatırırken önüme çok sayıda evrak koydu. Şaka bile yaptım. ‘Süleyman Demirel’in önüne konsa bu kadar evrak 5 yıl daha Cumhurbaşkanı olmak ister’ dedim. Meğer daha parayı yatırırken evrakların arasına boş dekontlar koymuş, o dekontlarla benim parayı çekmiş. Bazı mağdurların paralarını yatırdığı gün çekmiş. Bazılarının yurtdışına çıkmasını beklemiş. Evine gidiyoruz. Eşi, ‘Ben de mağdurum, bizi de bırakıp gitti’ diyor.”