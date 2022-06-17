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‘Dostlar sözünden alınanlar oluyor’

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Ankara
‘Dostlar sözünden alınanlar oluyor’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Dostlar ifadesini kullandığım zaman bazen alınanlar oluyor ama bu ülkede yaşayan herkesi ben dost olarak kabul ediyorum. Beraberiz, sonuçta birlikte mücadele etmek zorundayız. Demokrasimiz gelişmedi doğru, bir yüzyılı devrettik, o da doğru” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara’da Türk Demokrasi Vakfı’nın toplantısında konuştu. Toplantıya CHP Lideri Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Dış Siyaset Danışma Kurulu üyesi Murat Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Dostlar ifadesini kullandığım zaman bazen alınanlar oluyor ama bu ülkede yaşayan herkesi ben dost olarak kabul ediyorum. Beraberiz, birlikteyiz, sonuçta birlikte mücadele etmek zorundayız. Demokrasimiz gelişmedi doğru, bir yüzyılı devrettik o da doğru. Başbakanları, fidan gibi gençlerimizi idam ettik, darbeler oldu. Geçmişten ders çıkarıp güzel bir gelecek inşa etmek zorundayız. Temel sorunumuz, ödediğimiz vergilerin hesabını sormuyoruz. Kesin hesap komisyonu kuracağız, başkanı da ana muhalefetten olacak. İktidar bütçe hesaplarını orada muhalefete verecek. ‘Ya ben orada muhalefete hesap vereceğim, dolayısıyla daha dikkatli davranmalıyım, parayı yerli yerinde harcamalıyım’ diyecek.

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GELDİĞİMİZ GİBİ

Demokratik yaşamımızdaki zigzaglarımızın sorumlusu siyaset kurumudur. Önce iğneyi kendimize batıracağız. Siyasetçi halkın oylarıyla giderse, hoş bir sada bırakırsa o demokrasi süratle gelişir. Toplumu ayrıştırdık. 6’lı masayı birleştiren tek konu ülkeye gerçek demokrasiyi getirmek.”

‘Dostlar sözünden alınanlar oluyor’

CHP BİNASINA 10 SORULUK AFİŞ

CHP Genel Merkezi’ne, “Erdoğan’ın Cevabını Veremediği Sorular” başlıklı bir afiş asıldı. Afişte Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelttiği 10 soru ve en altında ise Kılıçdaroğlu’nun imzasının yer aldığı görüldü. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Ankara

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