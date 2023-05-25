‘Dönüş’ün temelleri atıldı

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İÇ savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin, ülkelerine gönüllü olarak geri dönmeleri için Suriye’de terörden arındırılmış bölgelerde çeşitli çalışmalar yürütülüyor. İlk etapta Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Barış Pınarı bölgesinde 4 olmak üzere toplamda 9 alanda konut projesi başlatıldı. Bu kapsamda, Cerablus, El Bab ve Tel Abyad’da kalıcı konutlar yapılacak. Suriyelilerin gönüllü geri dönüş çalışmaları kapsamında hedeflenen toplam 240 bin aile için 240 bin konut yapımı projesiyle 1 milyon Suriyeli’nin geri dönüşü planlanıyor.



OKUL, CAMİ, ÇARŞI...



Cerablus Ras-ul Cavz bölgesinde 5 bin dairelik konutların temeli atıldı. Konut projesi içerisinde cami, çarşı, ilköğretim okulu, lise ve sağlık merkezi gibi tesisler de olacak. Asfalt yollar, açık alanlar, bahçeler, elektrik şebekesi ve su deposu gibi altyapı çalışmaları da yapılacak. AFAD ve Göç İdaresi Başkanlığı’nca yürütülen “Gönüllü, güvenli, onurlu geri dönüş” çalışmaları kapsamında kalıcı konutların yanı sıra dönen Suriyelilerin iş istihdamına yönelik de projeler hayata geçiriliyor.

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Yerel girişimciler tarafından, Suriye’de terörden arındırılmış Çobanbey’de 1338, Azez’de 85, El Bab’da 400, Soran’da 194, Maare’de 317, Cinderes’de 436 ve Sarmada’da 88 imalathane faaliyete başlatıldı. Ayakkabı, tekstil, mobilya, tarım ürünleri, salık ürünleri, demir döküm, paketleme tesisi, zeytinyağı, sabun üretimi, poşet, soba, kraft torba üretim tesisi gibi 2 bin 857 imalathanenin kurulmasıyla 100 bin istihdam sağlanması planlanıyor.Ayrıca mevcut tarım arazilerinde tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak ve bu sayede istihdamı arttırmak amacıyla bölgeye yönelik tarımsal sulama projeleri, arıcılık, hayvancılık desteği, bakliyat ve sebze yetiştiriciliği gibi tarımsal projeler de başlatıldı.

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YÜZDE 70’İ DÖNMEK İSTİYOR

İçişleri Bakanlığı’nca Türkiye genelinde kayıt altındaki 3 milyon 514 bin Suriyeli ile birebir yapılan görüşmelerde bu kişilerden yüzde 70’i şartların oluşması halinde ülkelerine dönüş yapmak istediklerini söyledi. Suriyeliler çatışmaların bitmesi, güvenliklerinin sağlanması, barınma ve insani ihtiyaçlarının karşılanması durumunda ülkelerine dönmek istiyor.

BAKAN SOYLU PROJEYİ ANLATTI: 240 BİN KONUT YAPILACAK

Katar Kalkınma Fonu ve AFAD işbirliğinde Suriye’de 9 ayrı bölgede 1 yıldır planlaması devam eden ve projelendirilen, 1 milyon kişinin yaşayacağı 240 bin konutun ilk etabının temel atma töreni Cerablus’ta gerçekleştirildi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özetle şu bilgileri verdi: “Bu bölgenin güvenli bir hale getirilmesi önemli bir iştir. Bunun için çok bedeller ödendi. Bu işbirliği bu bölgede kanayan yarayı durduracaktır. Yeni bir umut çerçevesi oluşturmaktadır. Tam 240 bin konut yapılacak 9 ayrı bölgede. 60, 80 ve 100 metrekare olacak. Türkiye’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz onurlu, güvenli dönüşü yaptıkları andan itibaren buradaki iş imkânından istifade edebilecekler. 554 bin gönüllü geri dönüş sağlandı. 2.5-3 yıl içinde bu proje bitirilecek.

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Bugün temeli atılan 5 bin konut yıl sonunda tamamlanacak. Dünya insanlık tarihine örnek olacak projenin maliyeti Katar Kalkınma Fonu tarafından karşılanıyor. Katar Kalkınma Fonu’nun Genel Müdürü’ne burada teşekkür etmek istiyorum. Bizi depremlerde, sellerde hiç yalnız bırakmadılar, ilk yardıma koşan Katarlı dostlarımız oldu. Dostlukları hem bölgemize birlik ve huzur getirmekte hem de sorunların çözümüne katkı sunmaktadır.”

554 BİNİ DÖNDÜ

Bugüne kadar yapılan çalışmalarla Türkiye’de kayıt altındaki Suriyelilerden 554 bini, terörden arındırılmış bölgelere gönüllü geri dönüş yaptı.