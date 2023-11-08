×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Döneri beğenmeyip hesap ödemeyen kaymakama soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Artvin#Kaymakam#Soruşturma
Döneri beğenmeyip hesap ödemeyen kaymakama soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 01:12

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, restoranda yediği döner ve tatlıyı beğenmeyip, hesap ödemeden işletmeden ayrılan Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında, İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. 

Haberin Devamı

Olay, 6 Kasım'da, öğle saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Yanındaki 2 misafiriyle restorana giden Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, garsona döner, ardından da sütlaç siparişi verdi. Misafirleriyle birlikte dönerleri, ardından da tatlı yiyerek çay içen Kaymakam Meral, masadan kalkarak kasaya yöneldi. Kasada duran işletme sahibi Ferhat Kodat'a döner ve tatlıyı beğenmediğini söyleyen Kaymakam Meral, hesap ödemeden restorandan ayrıldı. Restoranda yaşanan bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı, yaşananlara ilişkin sosyal medyadan yapılan tepki paylaşımları üzerine harekete geçerek, soruşturma başlattı. Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı" denildi.

Gözden KaçmasınSon dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Netanyahudan itiraf gibi Gazze açıklaması… İşgal planını canlı yayında duyurduSon dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Netanyahu'dan itiraf gibi Gazze açıklaması… İşgal planını canlı yayında duyurduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Artvin#Kaymakam#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!