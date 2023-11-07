Güncelleme Tarihi:
İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, İsrail, Biden yönetimine, ABD'nin İsrail'e gönderdiği silahların yalnızca İsrail Polisi başta olmak üzere devlet kurumlarına gideceğine ve Batı Şeria'daki yerleşimlerdeki sivil acil müdahale ekiplerine gitmeyeceğine dair söz verdi
Associated Press haber ajansının ABD'li bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Ortadoğu'ya konuşlandırılan ABD denizaltısı, nükleer silahları ateşleyemeyen güdümlü füze denizaltısı. ABD Savunma Bakanlığı, denizaltının Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz'e doğru ilerlediğini gösteren bir görüntüyü sosyal medyada yayınladı.
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'nin akıbeti ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Netanyahu, savaştan sonra Gazze'nin 'genel güvenlik sorumluluğuna' süresiz olarak sahip olacaklarını duyurdu.
İsrail askerlerinin bölgede görev yapmaya devam etmesi nedeniyle Gazze'nin işgali olarak yorumlanan plan son haftalarda İsrailli yetkililer tarafından isimlerinin açıklanmaması kaydıyla dile getirilmişti. Bu plan Netanyahu'nun açıklaması ile ilk defa resmiyet kazanmış oldu.
Güvenlik sorumluluğunun kapsamı konusunda Netanyahu'nun aklında ne olduğu ise belli değil. ABC News canlı yayınına konuk olan Netanyahu 'taktiksel küçük duraklamaları' kabul edebileceğini ancak rehineler Hamas tarafından serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacağını söyledi.
Devam eden kara operasyonunun rehinelerin hayatını riske atıp atmadığı sorusuna Netanyahu, 'Bunu dikkate alıyoruz' şeklinde yanıt verirken, Aksa Tufanı Operasyonu'nu önleyememesi nedeniyle sorumluk almaktan bir kez daha kaçındı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, basın toplantısı sırasında “Gazze’nin çocuklar için mezarlığa döndüğünü” söyledi.
“Her gün yüzlerce kız ve erkek çocuğu ya hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor” diyen Guterres, Gazze’de bir insani krizin yaşandığını aktardı.
Krizin “dünyayı sarstığını ve bölgenin geneline yayılma riski taşıdığını” söyleyen Guterres, “çok sayıda masumun hayatının karardığını” dile getirdi.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise X’ten attığı mesajında Hamas’ın Gazze’ye kaçırdığı çocukları hatırlatarak “Guterres’in utanması gerektiğini” söyledi. Guterres bu akşamki konuşmasını, Filistinli sivillere yardım için başlatılan 1,2 milyar dolarlık insani yardım kampanyası sırasında yaptı.
Meni Mamtera sahne adıyla tanınan İsrailli şovmen Meni Tzukerl, İsrail'de bir ultra-Ortodoks düğünde Filistin karşıtı 'Köyünüz yansın' sloganını atarken görüntülendi. Görüntüler kısa sürede viral olurken, Tzukerl'e tepki yağdı.
ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden ve Netanyahu’nun görüşmede İsrail, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki son gelişmeleri ele aldıkları belirtildi. Biden ve Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ndeki rehinlerin serbest bırakılması için devam eden çabaları tartıştıkları aktarılan açıklamada, liderlerin 'Gazze Şeridi’ne yönelik insani yardımlardaki artışı memnuniyetle karşıladıkları ve yardımların önemli ölçüde artırılmasını ele aldıkları' ifade edildi.