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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Netanyahu'dan itiraf gibi Gazze açıklaması… İşgal planını canlı yayında duyurdu

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#İsrail#Netanyahu#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Netanyahudan itiraf gibi Gazze açıklaması… İşgal planını canlı yayında duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 08:21

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... ABC News canlı yayınına konuk olan Netanyahu’dan dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bir açıklama geldi. Netanyahu haftalar sonra İsrail’in Gazze planını açıkladı.  İlk defa insani duraklama ihtimalinden bahseden Netanyahu ateşkes için ise tek şart sundu.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

ABD SİLAHLAR İÇİN İSRAİL'DEN SÖZ ALDI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, İsrail, Biden yönetimine, ABD'nin İsrail'e gönderdiği silahların yalnızca İsrail Polisi başta olmak üzere devlet kurumlarına gideceğine ve Batı Şeria'daki yerleşimlerdeki sivil acil müdahale ekiplerine gitmeyeceğine dair söz verdi


ABD DENİZALTISI NÜKLEER SİLAHLARLA MI ORTADOĞU'YA GÖNDERİLDİ?

Associated Press haber ajansının ABD'li bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre,  Ortadoğu'ya konuşlandırılan ABD denizaltısı, nükleer silahları ateşleyemeyen güdümlü füze denizaltısı. ABD Savunma Bakanlığı, denizaltının Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz'e doğru ilerlediğini gösteren bir görüntüyü sosyal medyada yayınladı.

NETANYAHU’DAN GAZZE AÇIKLAMASI
NETANYAHU’DAN GAZZE AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'nin akıbeti ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Netanyahu, savaştan sonra Gazze'nin 'genel güvenlik sorumluluğuna' süresiz olarak sahip olacaklarını duyurdu.

İsrail askerlerinin bölgede görev yapmaya devam etmesi nedeniyle Gazze'nin işgali olarak yorumlanan plan son haftalarda İsrailli yetkililer tarafından isimlerinin açıklanmaması kaydıyla dile getirilmişti. Bu plan Netanyahu'nun açıklaması ile ilk defa resmiyet kazanmış oldu.


Güvenlik sorumluluğunun kapsamı konusunda Netanyahu'nun aklında ne olduğu ise belli değil. ABC News canlı yayınına konuk olan Netanyahu 'taktiksel küçük duraklamaları' kabul edebileceğini ancak rehineler Hamas tarafından serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacağını söyledi.


Devam eden kara operasyonunun rehinelerin hayatını riske atıp atmadığı sorusuna Netanyahu, 'Bunu dikkate alıyoruz' şeklinde yanıt verirken, Aksa Tufanı Operasyonu'nu önleyememesi nedeniyle sorumluk almaktan bir kez daha kaçındı.

'GAZZE ÇOCUKLAR İÇİN MEZARLIĞA DÖNDÜ'

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, basın toplantısı sırasında “Gazze’nin çocuklar için mezarlığa döndüğünü” söyledi.

“Her gün yüzlerce kız ve erkek çocuğu ya hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor” diyen Guterres, Gazze’de bir insani krizin yaşandığını aktardı.


Krizin “dünyayı sarstığını ve bölgenin geneline yayılma riski taşıdığını” söyleyen Guterres, “çok sayıda masumun hayatının karardığını” dile getirdi.


İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise X’ten attığı mesajında Hamas’ın Gazze’ye kaçırdığı çocukları hatırlatarak “Guterres’in utanması gerektiğini” söyledi. Guterres bu akşamki konuşmasını, Filistinli sivillere yardım için başlatılan 1,2 milyar dolarlık insani yardım kampanyası sırasında yaptı.

 

İSRAİLLİ ŞOVMENDEN TEPKİ ÇEKEN SLOGAN: KÖYÜNÜZ YANSIN

Meni Mamtera sahne adıyla tanınan İsrailli şovmen Meni Tzukerl, İsrail'de bir ultra-Ortodoks düğünde Filistin karşıtı 'Köyünüz yansın' sloganını atarken görüntülendi. Görüntüler kısa sürede viral olurken, Tzukerl'e tepki yağdı.

BİDEN VE NETANYAHU GAZZE’DE 'TAKTİKSEL DURAKLAMAYI' ELE ALDI
BİDEN VE NETANYAHU GAZZE’DE TAKTİKSEL DURAKLAMAYI ELE ALDI

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden ve Netanyahu’nun görüşmede İsrail, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki son gelişmeleri ele aldıkları belirtildi. Biden ve Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ndeki rehinlerin serbest bırakılması için devam eden çabaları tartıştıkları aktarılan açıklamada, liderlerin 'Gazze Şeridi’ne yönelik insani yardımlardaki artışı memnuniyetle karşıladıkları ve yardımların önemli ölçüde artırılmasını ele aldıkları' ifade edildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineABD SİLAHLAR İÇİN İSRAİL'DEN SÖZ ALDI
timelineABD DENİZALTISI NÜKLEER SİLAHLARLA MI ORTADOĞU'YA GÖNDERİLDİ?
timelineNETANYAHU’DAN GAZZE AÇIKLAMASI
timeline'GAZZE ÇOCUKLAR İÇİN MEZARLIĞA DÖNDÜ'
timelineİSRAİLLİ ŞOVMENDEN TEPKİ ÇEKEN SLOGAN: KÖYÜNÜZ YANSIN
timelineBİDEN VE NETANYAHU GAZZE’DE 'TAKTİKSEL DURAKLAMAYI' ELE ALDI
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#İsrail#Netanyahu#Gazze

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