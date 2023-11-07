NETANYAHU’DAN GAZZE AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'nin akıbeti ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Netanyahu, savaştan sonra Gazze'nin 'genel güvenlik sorumluluğuna' süresiz olarak sahip olacaklarını duyurdu.



İsrail askerlerinin bölgede görev yapmaya devam etmesi nedeniyle Gazze'nin işgali olarak yorumlanan plan son haftalarda İsrailli yetkililer tarafından isimlerinin açıklanmaması kaydıyla dile getirilmişti. Bu plan Netanyahu'nun açıklaması ile ilk defa resmiyet kazanmış oldu.





Güvenlik sorumluluğunun kapsamı konusunda Netanyahu'nun aklında ne olduğu ise belli değil. ABC News canlı yayınına konuk olan Netanyahu 'taktiksel küçük duraklamaları' kabul edebileceğini ancak rehineler Hamas tarafından serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacağını söyledi.





Devam eden kara operasyonunun rehinelerin hayatını riske atıp atmadığı sorusuna Netanyahu, 'Bunu dikkate alıyoruz' şeklinde yanıt verirken, Aksa Tufanı Operasyonu'nu önleyememesi nedeniyle sorumluk almaktan bir kez daha kaçındı.