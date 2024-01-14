Dolmabahçe’de güvenlik zirvesi... ‘Teröristan’a izin vermeyiz

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PKK’nın hain saldırısının ardından İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında güvenlik zirvesi yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

ÖRGÜTÜ SEMİRTME SENARYOSU

İletişim Başkanlığı’ndan toplantı sonrası yapılan açıklamada özetle şöyle denildi: “Hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak’ın kuzeyinde 36, Suriye’nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, Irak ve Suriye’deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edecektir. Sınırlarımız içinde yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız neticesinde çok ağır kayıplar vermiştir. Terör örgütü, Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimleri de hız kazanmıştır. Son dönemde hudutlarımız dışında görev yapan birliklerimize yönelik artan terör eylemleri, örgütü semirtme senaryolarının sinsi birer parçasıdır.

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TÜRKİYE DÜŞMANLARININ TAŞERONU

Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir ‘teröristan’ kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Meşru müdafaa hakkımız ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa arkasında kim olduğuna bakmadan, kalıcı olarak imha etmek temel önceliğimizdir. Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu üstlenen bölücü alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabı misliyle sorulmaktadır ve sorulacaktır. Türkiye Yüzyılı hedefimizin önünü kesmek için kurulan tuzaklara maşalık yapanları da onların iplerini ellerinde tutanları da hüsrana uğratmakta kararlıyız.”

ERDOĞAN BAHÇELİ VE AKŞENER’LE GÖRÜŞTÜ

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüştü. Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki terör saldırısı ve devam eden terörle mücadele harekâtlarına ilişkin gelişmeler ele alındı. Erdoğan ayrıca, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran’ın amcası, annesi ve nişanlısı ile telefonda görüştü. Görüşmede Üsteğmen Mutlu Duran’ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, aileye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.