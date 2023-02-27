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Dolandırıcının oyununu bankacılar bozdu

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#Bandırma#Balıkesir#Dolandırıcılık
Dolandırıcının oyununu bankacılar bozdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 15:54

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vatandaşları telefon ile arayıp kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir çiftçiyi bankaya yönlendirerek dolandırmak istedi. Ancak Bandırma Emniyeti olaya hemen müdahale ederek çiftçinin dolandırılmasını engelledi.

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Bandırma'da çiftçi olarak çalışan 66 yaşındaki Şevki M., telefonla dolandırılmak üzereyken banka çalışanlarının dikkati üzerine son anda kurtuldu. Şevki M.'nin tedirgin halini gören banka çalışanları, polisi arayarak çiftçinin dolandırılmak üzere olduğunu ihbar etti. Yaşlı adam, kendini polis memuru olarak tanıtan şahıs tarafından aranarak banka hesaplarının örgütler tarafından kullanıldığının belirtilip, bankadan para göndermesinin istendiğini söyledi.

Dolandırıcının oyununu bankacılar bozdu

Ne yapacağını bilemeyen Şevki M., tedirgin hareketlerde bulunması ve telefon görüşmesindeki tavırları sebebiyle banka çalışanlarının dikkatini çekti. Yapılan ihbar üzerine Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri bankaya gelerek, dolandırılmak üzere olan vatandaşı son anda kurtardı.

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#Bandırma#Balıkesir#Dolandırıcılık

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