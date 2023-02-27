Dolandırıcının oyununu bankacılar bozdu

Haberin Devamı

Bandırma'da çiftçi olarak çalışan 66 yaşındaki Şevki M., telefonla dolandırılmak üzereyken banka çalışanlarının dikkati üzerine son anda kurtuldu. Şevki M.'nin tedirgin halini gören banka çalışanları, polisi arayarak çiftçinin dolandırılmak üzere olduğunu ihbar etti. Yaşlı adam, kendini polis memuru olarak tanıtan şahıs tarafından aranarak banka hesaplarının örgütler tarafından kullanıldığının belirtilip, bankadan para göndermesinin istendiğini söyledi.

Ne yapacağını bilemeyen Şevki M., tedirgin hareketlerde bulunması ve telefon görüşmesindeki tavırları sebebiyle banka çalışanlarının dikkatini çekti. Yapılan ihbar üzerine Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri bankaya gelerek, dolandırılmak üzere olan vatandaşı son anda kurtardı.