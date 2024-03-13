Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! Ünlü iş insanının numarasını kopyalayıp insanları mağdur ettiler… Bunu nasıl yapıyorlar?

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Teknoloji ve internetin gelişmesiyle siber güvenlik tehditleri giderek artıyor. Son dönmede dolandırıcıların en çok kullandığı yöntem ise telefon numarası kopyalamak!

Geçtiğimiz günlerde R.Ö. (63), telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıklarını, “hesabınızda bir karışıklık var” diyerek başka bir hesaba 100 bin lira havale yaptırdıklarını söyleyerek emniyete başvurdu.

R.Ö. daha sonra kendisini arayan telefon numarasına dönüş yaptığında karşısına Galatasaray’ın eski yöneticisi ve iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın çıktığını söyledi. R.Ö. önce tanımadığı Abdurrahim Albayrak'a “Beni neden dolandırdınız” diye sorduğunu ancak konuşmanın ilerlemesiyle onun da olaydan haberinin olmadığını anladığını belirtti.

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Abdurrahim Albayrak, “Çok tatsız bir olay yaşadık. Dolandırıcılar numaramı kopyalamışlar. Telefonu her açtığımda inanılmaz hakaretler duydum. Ne olduğunu anlayamadım. Arayanlar beni tanımıyor. 50-60 kişiye bunun dolandırıcıların işi olduğunu anlatmaya çalıştım. Birçok insan mağdur oldu. Emniyet ekiplerimiz çok büyük bir şebekeyi benim sayemde çökerttiklerini söylediler” ifadelerini kullandı.

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Peki telefon numarası kopyalama işlemi nasıl yapılıyor? Bu yönteme karşı nasıl önlemler alınmalı? Telefon numarası kopyalananlar hangi risklerle karşı karşıya kalabilir?

Bunun gibi pek çok soruya Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ile cevap aradık.

‘SON YILLARDA DOLANDIRICILARIN EN ÇOK KULLANDIĞI YÖNTEM OLDU’

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların son yıllarda bu yöntemi çok sık kullandığını ve dolandırılanların sayısının giderek arttığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Kırık, “Bu trendin artmasında, artan dijital bankacılık ve finansal işlemler, yetersiz güvenlik uygulamaları ve kullanıcıların telefonlarını iş, iletişim ve diğer pek çok aktivite için kullanması gibi faktörler yer alıyor” ifadelerini kullandı.

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TELEFON NUMARASI NASIL KOPYALANIYOR?



“Telefon numarası kopyalama işlemi genellikle ‘SIM kart klonlama’ veya ‘SIM swap’ olarak adlandırılan bir yöntemle gerçekleştiriliyor” diyen Prof. Dr. Kırık, “Bu tür saldırılar, telefon operatörüne veya kişinin telekomünikasyon cihazlarına yetkisiz erişim sağlayan kötü niyetli kişiler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu sürecin ise birkaç adımı bulunuyor” dedi ve şu önemli bilgilerin altını çizdi:



“Siber saldırganlar, hedeflerini seçerken genellikle kişilerin veya kuruluşların kamuoyunda bilinen iletişim bilgilerini hedef alıyor. Bu bilgiler arasında telefon numaraları, sosyal medya hesapları, internet sitelerindeki iletişim bilgileri yer alıyor. Bunlar dışında siber korsanlar sosyal mühendislik taktikleri ve kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla kişisel bilgisayar veya cep telefonu hedefleme yapabiliyor. Ayrıca daha karmaşık yöntemler de gerçekleştirilebiliyor.”





TELEKOMÜNİKASYON OPERATÖRLERİNİN SİSTEMİNE DE SIZABİLİRLER’

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“Dolandırıcılar, telefon numarasını ele geçirmek için telekomünikasyon operatörlerinin sistemlerine de sızabilir” diyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık,dedi.

TELEFON NUMARASI KOPYALANANLARIN BAŞINA NELER GELEBİLİR?



“Telefon numarasının kopyalanması, çeşitli dolandırıcılıklara yol açabilir ve mağdurlara maddi ve manevi zararlar verebilir” diyen Prof. Dr. Kırık, bu durumu beş maddede açıkladı:



1- Kimlik hırsızlığı: Telefon numaranız, kimliğinizi çalmak ve sizin adınıza hesap açmak, kredi çekmek veya sahte işlemler yapmak için kullanılabilir.



2- Bankacılık ve finansal dolandırıcılık: Telefonunuza gelen SMS veya OTP kodları kullanılarak banka hesaplarınıza erişilebilir, para transferleri yapılabilir veya kredi kartlarınızdan dolandırıcılık yapılabilir.



3- Sosyal medya hesap hackleme: Telefon numaranız, sosyal medya hesaplarınızın şifresini sıfırlamak için kullanılabilir.



4- Sahte arama ve mesajlar: Sahte arayanlar veya dolandırıcılar, sizi arayarak veya mesaj göndererek kişisel bilgilerinizi veya banka bilgilerinizi ele geçirmeye çalışabilirler.







TELEFON KOPYALAMA İŞLEMİNDE DOLANDIRICILAR HANGİ CEZALARI ALABİLİR?



Bu sorumuza Prof. Dr. Kırık, “Telefon numarası kopyalama genellikle yasa dışı bir faaliyet olduğundan, bu tür eylemler yasal sonuçlar doğurabilir. Bu faaliyeti yapanlar dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, bilgisayar korsanlığı gibi suçlamalarla karşı karşıya kalabilir. Bu suçlamalar, ciddi cezaları gerektirebilir hatta hapis cezalarıyla sonuçlanabilir” cevabını verdi.



"Telefon numarası kopyalayanlar teknolojik olarak yakalanabilir" diyen Prof. Dr. Kırık, “Yetkililer, bu tür suçları araştırmak ve siber suçluları tespit etmek için dijital izleme ve güvenlik teknolojilerini kullanıyor. Özetle mutlaka yakalanırlar. Ayrıca bu tür suçlar uluslararası boyutta gerçekleşirse, uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir. Bu da kopyalama işlemini gerçekleştiren kişilerin yasa dışı faaliyetler nedeniyle diğer ülkelerden giriş yasağı alabilecekleri veya uluslararası hukuki işlemlere maruz kalabilecekleri anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

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BİREYSEL OLARAK BUNA NASIL ÖNLEM ALMAK GEREKİYOR?



“İlk olarak, hesap güvenliğini artırmak için çoğu platform ve hizmetin sunduğu iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) seçeneği kullanılmalı” diyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, şöyle devam etti:



-- Güçlü, karmaşık ve benzersiz parolalar oluşturarak hesaplar korunabilir. İnternet üzerinden indirilen uygulamaları ve ziyaret edilen web sitelerini dikkatlice seçmek, güvenilir ve güvenlik odaklı uygulamaları tercih etmek de çok önemli.



-- Ayrıca düzenli olarak banka hesapları, dijital cüzdanlar ve diğer çevrimiçi hesapları kontrol etmek ve anormal aktivite veya şüpheli işlemleri hemen fark etmek de önemli. Bu önlemler, bireylerin telefon numarası kopyalama gibi siber dolandırıcılık saldırılarına karşı daha güvende olmalarını sağlayabilir.





Prof. Dr. Ali Murat Kırık

TELEFON KLONLAMALARINA DİKKAT!

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“Telefon numaraları dışında telefonlar da klonlanabilir. Hatta sahte bir şekilde taklit edilebilir” diyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Bu tür saldırılar genellikle ‘IMEI klonlama’ veya ‘IMEI değiştirme’ olarak biliniyor. IMEI (International Mobile Equipment Identity), bir telefona benzersiz bir şekilde atanmış olan bir kimlik numarası ve her telefonun bir IMEI numarası bulunuyor. IMEI klonlama veya değiştirme, telefonun fiziksel kimliğinin (IMEI numarasının) sahte bir şekilde değiştirilmesiyle gerçekleştiriliyor” dedi.

‘IMEI KLONLANMIŞ BİR TELEFON, GERÇEK SAHİBİNİN TELEFON GÖRÜNÜMÜYLE DOLANDIRICILIK YAPABİLİR’

Prof. Dr. Kırık, “Bu durumda, telefonun fiziksel kimliği değiştiriliyor ve bu sayede telefon, sahte bir şekilde başka bir telefon gibi görünebiliyor. Örneğin IMEI klonlanmış bir telefon, gerçek sahibinin telefon görünümüyle dolandırıcılık yapabilir, başka bir kişinin hesaplarına erişmek için kullanılabilir veya sahte telefon numaraları üzerinden dolandırıcılık yapılabilir. Ayrıca, IMEI klonlanmış bir telefon, gerçek sahibinin izni olmaksızın casus yazılım yüklemek veya telefonun nerede olduğunu izlemek için de kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: iStock