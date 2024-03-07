Abdurrahim Albayrak kendisine gelen telefonlarla şok oldu! 'İnanılmaz hakaretler duydum'

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Bayrampaşa'da 2 Mart Cumartesi günü R.Ö. (63) adlı kadın, telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıklarını, 'hesabınızda bir karışıklık var' diyerek başka bir hesaba 100 bin lira havale yaptırdıklarını söyleyerek emniyete başvurdu. R.Ö. daha sonra kendisini arayan telefon numarasına dönüş yaptığında karşısına İş adamı Abdurrahim Albayrak'ın çıktığını söyledi. R.Ö. önce tanımadığı Abdurrahim Albayrak'a 'beni neden dolandırdınız' diye sorduğunu ancak konuşmanın ilerlemesiyle onun da olaydan haberinin olmadığını anladığını belirtti. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada benzer yöntemle toplam 7 kişinin dolandırıldığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Mehmet B.A. (23), Ömür C.K. (24), Mert C.T. (23), Gökhan G.Ç. (24) Ali İ.M. (40) Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Ali İ.M.'nin daha önceden 5 suç kaydı olduğu ayrıca 7 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, Abdurrahim Albayrak'ın telefonunu bankanın kurumsal numarasına benzediği için kopyaladıkları böylece aradıkları kişilerin kendilerine inandığını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dolandırıcılık olaylarında kullandıkları 13 bilgisayar, 22 cep telefonuna incelenmek üzere el kondu. Evlerde yapılan aramada ayrıca 43 bin 350 lira ele geçirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"BİNLERCE VATANDAŞIN MAĞDURİYETİNİ ÖNLEDİLER"

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Abdurrahim Albayrak, "Çok tatsız bir olay yaşadık. Cuma günü telefonum durmadan çalmaya başladı. Telefonu her açtığımda inanılmaz hakaretler duydum. Ne olduğunu anlayamadım. Onlar bana hakaret ediyor ben onlara hakaret ediyorum. Beni dolandırmaya çalıştıklarını düşündüm. Onlar da benim onları dolandırdığımı söylüyor. Ben onları aramadığımı onların beni aradıklarını söyledim. 50-60 kişiyle böyle konuştuk. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı aradım. Başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy Cumhuriyet başsavcılığımız ve emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. 3 günde olayı çözdüler. Çok büyük şebekeyi çökerttiler. Binlerce insanın mağduriyetini önlediler" ifadelerini kullandı.

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"SON DERECE ÜZGÜNÜM"

"15 tane bilgisayar üzerinden aynı anda 15 kişiyi birden arayabiliyorlar" diyen Albayrak, "İnsanlara arayanların kendilerini dolandırmaya çalıştıklarını söyledim. Canı yanan insan sizi dinlemez. Haklı olarak kimse beni dinlemek istemedi. O hemşehrilerime de buradan selam olsun. Arkadaşlarım bana telefonumu kapatmamı söyledi. Telefonumu kapatırsam daha çok insanın mağdur olacağını düşünerek hepsine cevap vermeye çalıştım. Birçok insan mağdur oldu. Emniyet ekiplerimiz çok büyük bir şebekeyi benim sayemde çökerttiklerini söylediler. Duyduğum kadarıyla hepsi tutuklandı. İnsanlar mağdur olduğu için son derece üzgünüm" şeklinde konuştu.

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"ARAYANLAR DA BENİ TANIMIYOR"

Telefonunun kopyalanmasını tesadüf olarak değerlendiren Albayrak, "Benim numaram banka numaralarına uygun olduğu için bana rastladı. Arayanlar da beni tanımıyor. Ben insanlara kendimi anlatmaya çalışırken Konya'dan bir amca aradı ve 'Beni aradın Umre için para yatırmamı söyledin' dedi. Ben kendisini uyarıp dolandırıcı olduklarını söyledim ve telefonu kapattık. Aradan 2 dakika geçtikten sonra amcanın kızı aradı. Ben kadınlar konuşurken şahıslar kadının babasını tekrardan arıyorlar. Amca tekrardan aradıklarını söylediğinde kızı onların dolandırıcı olduğu söyleyince o şahıslar konuşmaları duyup telefonu kapatıyor" ifadelerine yer verdi.

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"NUMARAMI DEĞİŞTİRMEDİM"

Albayrak son olarak, "Beni arayanlar beni Abdurrahim Albayrak olduğumu bilmiyor. Daha sonra Rize Çayeli'nden biri arıyor ve sesimi tanıyor. Ona da anlattım durumu. Sevgili hemşehrilerim dikkat edin. Sizi aradıklarında emniyet teşkilatına bunları ihbar edin. Ben 2 gece yatağa giremedim. Kan kusturdular bana. Numaramı da değiştirmedim. Bu numara bana rahmetli Mesut Yılmaz'ın hatırası. Başbakan olduğu dönemde bu numarayı bana VIP olarak vermişti. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Kara kara düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.