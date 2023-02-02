Doğuda kar Batıda bahar

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Tüm yurtta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok ilde şehir içinde ulaşımda zorluklar yaşanırken, köy yolları ulaşıma kapandı. Sivas önceki gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi Kent Meydanı’nda görsel güzellik ortaya çıkarken, yollarda olan sürücüler zorluk yaşadı. Ağrı’da hafta sonu başlayıp zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde 86 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı 91 personel, 8 mobil ekip ve 82 iş makinesi ile kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Bitlis’te de 6 gündür etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı merkezde 60 santimetreyi aştı.

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TEKİRDAĞ’DA GÜNEŞ KEYFİ

Bolu Dağı’nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde de kar yağışı etkili oldu. Ekipler buzlanmaya karşı da tuzlama yaptı. Eskişehir ve çevresinde ise bugün için sert soğukla beraber kar yağışı bekleniyor. Türkiye’nin Doğu'su başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı yaşanırken Marmara'da bahar havası var. Takvimler şubat ayını göstermesine rağmen Tekirdağ bu sezon halen kar yüzü görmedi. Vatandaşlar bir yandan güneşli havanın keyfini çıkartırken bir yandan da “Doğu'da kar var, burada güneş. Ama bize şu an güneş lazım değil, keşke kar yağsa” dedi. (DHA - İHA)





KAYAK PİSTLERİ DOLDU

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da 6 gündür aralıksız süren yağışın ardından kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı. Sise rağmen kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; bu hafta da kar yağışının devam edeceği Uludağ’da bugün güneşli bir hava hâkim olacak. Fakat cuma günü kar yeniden başlayacak.(DHA)

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ÖNCEKİ GECE TAKSİM

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul dahil çok sayıda kentte kar yağışı etkili oldu. İstanbul’da önceki gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Bir süre Taksim Meydanı’na da karla karışık yağmur yağdı.

VAN’DA KAR HALAYI

Kış başından bu yana hasretle beklenen kar yağışı, doğuda etkili olmaya başladı. Van Erciş’te bir grup esnaf lapa lapa yağan karı, davul-zurna çalıp halay çekerek karşıladı. (DHA)

İSTANBUL’DA ‘AKILLI’ TATBİKAT

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Meteorolojik verilerin soğuk ve karlı bir dönemi işaret etmesi üzerine İBB ekipleri, önceki gece yeni sistemler kazandırılan araçları ve son hazırlıklarını test ettikleri kış tatbikatı düzenledi. ‘Kış Şartlarıyla Mücadele Tatbikatı’na, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Ayhan Taş ile İBB iştiraki İSBAK ve İSFALT’tan karla mücadele ekipleri katıldı. Tatbikatın başlamasıyla birlikte İstanbul’un yüksek ve kıyı kesimlerine lapa lapa kar yağdı. Tatbikatta karla mücadelede kullanılan araçların koordinasyonunun sağlandığı akıllı sistem de devreye sokuldu. İstanbul’da, ileri teknoloji kameralar ve araç içi sistemlerle donatılan araçların kullandıkları tuz ve solüsyon ölçülebilecek. 360 derece sensörlerle güvenli sürüş imkanı sağlanacak. Gerçek zamanlı görüntüler AKOM’daki komuta merkezine anında yansıtılacak. Görevli personelin sorumluluk alanlarındaki çalışmaları denetlenirken yolda kalmaların da önüne geçilecek. (Fatma AKSU / İSTANBUL)