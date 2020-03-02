Doğanın bilgisi bir arada

Kütüphanenin içeriğini kuşlar, tehlikedeki türler, önemli doğa alanları, önemli kuş alanları ve kadim üretim havzaları başta olmak üzere biyolojik çeşitliliğin korunması, doğa kültürü, doğa hukuku, doğa felsefesi, doğa okuryazarlığı, doğa sanatları üzerine yazılmış kitap, dergi ve dijital yayınlar oluşturuyor. 3 bin 950 basılı kitap, 50 başlıkta 980 dergi ve çok sayıda dijital dökümanın bulunduğu kütüphanenin resmi açılışı 14 Mart’ta yapılacak. Doğa Kütüphanesi’nden yararlanmak isteyen araştırmacıların kütüphaneye üye olmaları gerekmiyor. Doğa Kütüphanesi, biyolojik çeşitliliği yaşatmak, doğa haklarını savunmak, doğanın kültürünü taşımak üzerine çalışan herkesin kullanımına açık.