Doğalgaz çifte müjdeyle geldi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni’nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Bugün Filyos’ta ülkemizin iki bayramını kutlamak üzere bir aradayız. Birisi inşallah yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı’dır. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. Bu projenin ilk adımını 2020 Ağustos’unda Filyos’un 175 km açığındaki Sakarya gaz sahasında Fatih gemimizin vurduğu sondajla atmıştık. Tuna-1 kuyusundaki sondajın ön verileri bize sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. İlave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih sondaj gemimize Kanuni gemimizin de katılmasıyla genişleyen çalışmalar sonunda 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz gemimizin de sondaj filomuza katılmasının ardından uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız üç boyutlu modellemeyle Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Çayçuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz’deki rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı.

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EN MUTLU ANA GELDİK

Sadece keşifle kalmadık, Ocak 2021’de kara tesisinin inşasına başladık. Yılbaşından itibaren derin deniz kordon hattının etütlerine marttan itibaren sistemin testlerine başladık. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik. Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreniyle, bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp Allah’ın izniyle gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu buradan karşılayabileceğiz.

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HÜSRANA UĞRATACAĞIZ

Türkiye geçmişte güven ve istikrar düşmanı kifayetsiz siyasetçilerden çok çekti. Bir ülkenin siyaset kurumu ve siyasi liderliği zayıf olunca herkes gözünü oraya dikiyor. Terör örgütü de ellerini ovuşturuyor. Tefeci de ellerini ovuşturuyor, Londra’dakiler gibi. Sizinle hesabı davası olan her ülke ellerini ovuşturuyor. Biz bugüne kadar milletimizle birlikte verdiğimiz mücadele ile tüm bu heveslerini kursaklarında bıraktık. Bu seçimlerde de tercihimizi çocuklarımızın geleceğini düşünerek yaparak Türkiye’nin diz çökmesini bekleyenleri Allah’ın izniyle hüsrana uğratacağız. İşte eser ve hizmetler, işte vizyonlar, işte sandık hepsi de kantarınızda.” (Selçuk BÖKE / ZONGULDAK)

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2 BİN MADENCİYİ İŞ SAHİBİ YAPACAĞIZ

- “İnşallah daha önce verilmiş sözün de madencilerle ilgili de bin kişilik eleman alımı demiştik. Bunu 2 bin ile perçinliyoruz. 2 bin madencimizi de iş sahibi yapacağız. Yerin altının dili olsa da konuşsa burada ne şehitler verdik. Şehitlerimizin emekleri alınteri üzerinde bu millet geleceğe yürüyor. 14 Mayıs’ta milletimiz iyi ölçüp tartacak. Bir kez daha kendisi ve geleceği için en doğru en isabetli kararı verecektir.”

EVLERE 1 AY ÜCRETSİZ 1 YIL 25 M3 İNDİRİMLİ

- “Türkiye’nin imkânlarını milletimizin her bir ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözümü de burada unutmuyoruz. Ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum, vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturadan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Şimdi de ikinci müjdemizi açıklıyorum; 1 ay boyunca ülkemizin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını 1 ay süreyle ücretsiz yapıyoruz.”

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JEOTERMALDE AVRUPA’DA İLK SIRADAYIZ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, ABD Başkanı Joe Biden’ın davetiyle gerçekleştirilen ‘Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu’na video konferans ile katıldı. Konferansa Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden katılan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan 3’lü gezegen kriziyle mücadelede çözüm küresel dayanışmadan geçiyor. Bu kapsamda Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrinde düzenlenen 27. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nda güncellenmiş ulusal katkı beyanımızı açıkladık. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 senesine kadarki emisyon azaltma hedefimizi iki katına çıkardık. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa’da ilk sırada, hidroelektrik santralı kurulu gücünde ise Avrupa’da 2’nci sırada bulunuyoruz. Forum’un hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.” (Aziz ÖZEN / İSTANBUL)