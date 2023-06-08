DKMP'den geyik ve karaca yavruları için uyarı

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DKMP'nin Twitter hesabından, 'Hiçbir anne yavrusunu terk etmez' notuyla paylaşılan mesajda, son günlerde geyik ve karaca yavrularına yönelik ihbarlarda artış gözlemlendiği belirtilerek, "Özellikle mayıs ve haziran ayları içerisinde doğada çok sayıda geyik ve karaca yavrusu bulunmaktadır. Vatandaşlarımız anneleri yanında bulunmayan yaban hayvanlarını sahipsiz zannederek bulundukları ortamdan alıp genel müdürlüğümüzün taşra teşkilatlarına getirmekte ya da haber vermektedirler. Ancak yaban hayvanlarına insan kokusunun sinmemesi için temas edilmemesi gerekmektedir" denildi.

İyi niyetle de olsa annesinden koparılan karaca ve geyik yavrularını hayatta tutmanın zorlaştığı vurgulanarak, "Hiçbir anne yavrusunu terk etmez, sadece otlamak için bir müddet yanından ayrılmaktadır. Bu sebeple doğada karşılaşılan yavru geyik ve karacaların bulundukları ortamdan alınmaması, başka bir ortama nakledilmemesi, onların hayata tutunabilmesi için büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.