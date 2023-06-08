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DKMP'den geyik ve karaca yavruları için uyarı

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#Geyik#Karaca#Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü
DKMPden geyik ve karaca yavruları için uyarı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 12:49

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce, doğada karşılaşılan geyik ve karaca yavrularının annesiz zannedilerek bulundukları ortamdan alınmaması ve başka bir ortama nakledilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

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DKMP'nin Twitter hesabından, 'Hiçbir anne yavrusunu terk etmez' notuyla paylaşılan mesajda, son günlerde geyik ve karaca yavrularına yönelik ihbarlarda artış gözlemlendiği belirtilerek, "Özellikle mayıs ve haziran ayları içerisinde doğada çok sayıda geyik ve karaca yavrusu bulunmaktadır. Vatandaşlarımız anneleri yanında bulunmayan yaban hayvanlarını sahipsiz zannederek bulundukları ortamdan alıp genel müdürlüğümüzün taşra teşkilatlarına getirmekte ya da haber vermektedirler. Ancak yaban hayvanlarına insan kokusunun sinmemesi için temas edilmemesi gerekmektedir" denildi.

DKMPden geyik ve karaca yavruları için uyarı

İyi niyetle de olsa annesinden koparılan karaca ve geyik yavrularını hayatta tutmanın zorlaştığı vurgulanarak, "Hiçbir anne yavrusunu terk etmez, sadece otlamak için bir müddet yanından ayrılmaktadır. Bu sebeple doğada karşılaşılan yavru geyik ve karacaların bulundukları ortamdan alınmaması, başka bir ortama nakledilmemesi, onların hayata tutunabilmesi için büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

DKMPden geyik ve karaca yavruları için uyarı

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#Geyik#Karaca#Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü

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