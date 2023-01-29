Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 356 oldu

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1245 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Safiye İlhan ile Gülli Laçin'in İstanbul'dan gelip, katılmasıyla evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 356'ya yükseldi. Oğlu Ubeydullah Muhammet'in 17 yaşındayken 2012 yılında kaçırıldığını belirten Gülli Laçin, "Oğlumu HDP götürdü, evladımı istiyorum. Tek bir oğlum var bir de 2 kızım. Oğlum artık gelsin. Ne olur, Muhammet gel. Ne olur annem, gel artık. Buradan gitmeyeceğim. Oğlumu onlara bırakmayacağım" dedi.

Oğlu Ahmet için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Safiye İlhan ise 21 yaşında kaçırıldığını belirtti. Oğlundan 11 yıldır haber alamadığını anlatan İlhan, "Oğlum kahvede çalışıyordu, kandırıp götürdüler. Oğlum için İstanbul'dan geldim. Oğlumu istiyorum. Oğlum gelene kadar buradan gitmiyorum" diye konuştu.