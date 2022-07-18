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Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı

#Diyarbakır#Ergani#Sağlık Çalışanı

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Devlet Hastanesinde hasta yakınları hemşireleri önce tehdit etti, ardından yumruk ve sopalarla darp etti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Ergani İlçe Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aciliyeti olmayan hasta, doktor kontrolünden sonra gözlem odasında buhar verilmesi için gönderildi. Biri kadın 3 sağlık çalışanı Avşin D., Ferhat G., Osman K. hastanın kustuğunu görünce yatağa uzandırarak buhar verdi.

Hastaya buhar verilmesinden sonra hasta yakını 4 şahıs, ilk önce sözlü ardından erkek sağlık çalışanı Ferhat G. ve Osman K.’ya ellerindeki sopa ve sandalyelerle saldırmaya başladı.

İddiaya göre, bir başkasının kimliğiyle giriş yapan hastanın yakınları, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayda 2 sağlık çalışanı yaralandı.

“CANIMDAN ENDİŞELİYİM VE KORKUYORUM”

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Saldırıya uğrayan hemşire Ferhat G., “Saldırganlar, ‘Bizim hastamıza neden bakmıyorsunuz?' gibi serzenişte bulundular. 'Şerefsizler, siz burada ne iş yaparsınız’ gibi hakaretleri Avşin arkadaşıma savurdular. Ben araya girdim ve dedim, 'Hasta ayakta kusuyor, otursun müdahalesini yapayım' dedim. Müdahalesini yaptım, oturdu sedyeye aldık. Oksijen tedavisini verdik. Ardından yanında bulunan telefona sarılıp arkadaşlarını çağırdı. O kişiler de sopalarla içeri girdiler. Olayın devam eden kısmına da Osman arkadaşımız dahil oldu. Hastanın kendisine gelmesi için doktor alkolle tedavide bulundu. Hastanın midesi bulandı. Hasta yakınları da kendilerinden geçti. Bağırıp çağırdılar. ‘Siz ne yapıyorsunuz, gidin doktor çağırın. 'Şu anda çok kalabalık, biriniz gidin doktor çağırın' dedik. Oradan, ‘Sizi öldürürüz, siz kimsiniz, şerefsiz köpekler’ gibi terimler kullanıldı. Ardından fiziki müdahale gelişti. Dört kişi ben ve Osman arkadaşımıza fiziksel olarak şiddet uyguladı. Sözlü ve ölüm tehditleri de dahil. Her zaman hastaların acılarını dindirecek mutlulukla gelirdim. İşimi severek yapan biriyim. Bu olaylar meslek aşkımı söndürüyor. Açıkçası canımdan endişeli ve korkuyorum” dedi.

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#Diyarbakır#Ergani#Sağlık Çalışanı

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