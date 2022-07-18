Rusya sır gibi saklıyordu... Deşifre oldu! Büyük darbe

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmıştı.

Neredeyse tüm gücü ile bölgeye saldıran Rusya kritik bir kenti daha ele geçirmiş, Ukrayna'nın 'son kale' olarak tanımladığı Lysychansk'ı ele geçiren Rusya, Luhansk'ta kontrolü sağlamıştı.

Ancak görünen o ki bu ilerleyişin Rusya'ya maliyeti bir hayli ağır oldu.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Sir Tony Radakin, Rusya'nın aylardır güncellemediği askeri kayıplar ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ukraynalı subaylarla görüş Radakin, Rusya'nın savaştaki ölü ve yaralı askerlerinin 50 bine ulaştığını açıkladı.

Donetsk bölgesindeki Toretske kasabasına Rus hava saldırısının ardından bir kadın yıkılan evinin önünde duruyor... (Fotoğraf: AFP)

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İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Radakin, 'Rusya kara muharebe etkinliğinin yüzde 30'undan fazlasını kaybetti' dedi.

İngiliz komutan savaş boyuca yaklaşık 1700 Rus tankı ve 4 bin zırhlı aracın yok edildiğinin de altını çizdi.

Ancak Radakin, ağır kayıplara rağmen Rusya'nın İngiltere için en büyük tehdit olmaya devam ettiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Basın Servisi tarafından yayınlanan videoda Rus birliklerinin Ukrayna unsurlarına roket saldırısı düzenlediği görülüyor... (Fotoğraf: AP)

Radakin, 'Rusya nükleer güç olmaya devam ediyor, siber ve uzay yetenekleri var' dedi.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

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Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

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300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.