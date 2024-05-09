Diyarbakır’da feci olay! Piknik yapan öğrenci ve velilerin arasına at daldı... Sahibi kaçtı

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Olay, merkez Sur ilçesinde Hazreti Süleyman Camisi'nin de içinde olduğu Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Ana sınıfında eğitim gören 12 öğrenci, öğretmen ve velileriyle piknik yapmak için alana geldi. Alanda bulunan ve para karşılığında insanların binip hatıra fotoğrafı çektirdiği atlardan biri, üzerindeki sahibinin kontrolünden çıkıp, grubun arasına daldı.

ATIN SAHİBİ KAÇTI

Olayda, atın üzerinden geçtiği Viyan G. adlı kız öğrenci, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bir öğretmen de hafif sıyrıklarla yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sahibi ise atla kaçtı.

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Öğrenci ve öğretmen ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Viyan G.'nin ailesi, tedavinin ardından atın sahibinden şikayetçi olacağını söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.