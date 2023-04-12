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Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı

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#Diyarbakır#Galeria Sitesi#Deprem
Diyarbakırda depremde yıkılan Galeria Sitesinin müteahhidi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 12:05

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır’da 89 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin de yaralandığı Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat E., Ankara’da gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır’da, 1’i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremlerin ilkinde yıkıldı. 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

Geride kalan 3 blok kontrollü yıkılırken çökme yaşandı. Yıkılan sitede, enkaz kaldırma ve demir toplama çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde ise 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.

Diyarbakırda depremde yıkılan Galeria Sitesinin müteahhidi tutuklandı

MÜTEAHHİT TUTUKLANDI, 4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Galeria Sitesi'nin mütehhaiti olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Eser, dün Ankara'da gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eser, cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı.

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Diyarbakırda depremde yıkılan Galeria Sitesinin müteahhidi tutuklandı

Öte yandan kentteki soruşturmalarda, yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin bugüne kadar aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 kişi 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı, 23'ü adli kontrolle 25 kişi serbest bırakıldı, 4 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kolonlarının kesildiği öne sürülen Galeria Sitesi’nin altındaki havuzun görüntüsü ortaya çıktı
daha fazla video içinKolonlarının kesildiği öne sürülen Galeria Sitesi’nin altındaki havuzun görüntüsü ortaya çıktı
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#Diyarbakır#Galeria Sitesi#Deprem

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