Diyanet’ten Avrupa’ya mektup var

Ankara’da medya temsilcileriyle buluşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kuran-ı Kerim’in yakılması ile ilgili mesajlar verdi. Erbaş şunları söyledi: “İsveç’te yapılan provokatif eylemi kınıyorum. İnançlara saygı konusunda ne kadar ikiyüzlü olduklarını gösterdiler. Türkiye’de benzer bir şey olsa ilk karşı çıkan biz oluruz. Hıristiyan dünyasından bir tepki duymadım ben, siz duydunuz mu? Biz Avrupa’da çeşitli kesimlerin temsilcilerine mektuplar göndereceğiz. Bu çarşamba İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri ile toplantı planlıyoruz. Sadece Kuran yakma işine yönelik değil, onu merkeze alarak Avrupa ülkelerindeki İslamofobik hareketlere tepkimizi göstermeye gayret edeceğiz. Uluslararası mahkemelere başvurmayı da değerlendiriyoruz.”

İSVEÇ KONSOLOSLUĞU’NDAN BU KEZ DE KALPLİ MESAJ

Stockholm’de Kuran yakılmasının ardından İstanbul İsveç Konsolosluğu önündeki eylemler devam ediyor. Polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bu arada konsolosluğun camına asılan bir kâğıtta elle çizilmiş kırmızı bir kalp dikkat çekti. Konsolosluk çalışanları önceki gün de cama astıkları bir kâğıtta, “We do not share that book burning idiot’s view’ (O kitap yakan aptalın görüşünü paylaşmıyoruz) mesajı vermişti.

BAKAN AKAR’DAN İSVEÇ’E TEPKİ: HER TÜRLÜ ALÇAKLIK

Birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı düzenleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türkiye NATO’nun açık kapı politikasını daima destekliyor. Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın düşmanı değil. Ama Türkiye’ye, Cumhurbaşkanımıza, bayrağımıza, Kuran-ı Kerim’e, kutsal değerlerimize karşı her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten gelmek, bunlara sessiz, tedbirsiz kalmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız çok açık, net belli. Biz bir an önce İsveç ve Finlandiya’nın devletin gücünü, kuvvetini göstererek taahhütlerini yerine getirmelerini ve iğrenç, alçak girişimleri de sonlandırmalarını bekliyoruz” dedi.