Diyanet’e en çok ‘aldatmayı’ sordular

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SEKİZ KONU BAŞLIĞI

Merkeze yapılan başvurularda sekiz ana konu başlığı sıralandı. Bu konu başlıklarının 2014 ile 2020 yılları arasındaki dağılımına yer verildi.

2020’de toplamda 19 bin 879 başvuru alındı. En çok başvurunun sırasıyla “evlilik-nikâh (7 bin 138)”, “aile (6 bin 825)”, “sağlık (2 bin 269)”, “genç (1363)”, “çocuk (1351)” ve “kadın (933)” konularında yapıldığı görüldü.

“Boşanma” ve “sosyal durumlar” konularında ise bir başvuru olmadı.

Kadına yönelik şiddetle ilgili başvurularda yedi alt konu başlığı da belirlendi. Bunlar sırasıyla “aldatma (886)”, “aile içi şiddet (473)”, “kadına yönelik şiddet (151)”, “cinsel taciz/tecavüz (86)”, “çocuk ihmal ve istismarı (51)”, “küçük yaşta zorla evlilik (37)” ve “töre ve namus cinayetleri (11)” oldu.

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ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM

Raporda, DİB’in kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla eğitimde en etkili görevleri üstlenebilecek donanıma sahip konumda olduğu belirtilerek, şunlar da aktarıldı: “Başkanlığın tespitlerine göre, dinin, aile bireylerini eşdeğer gören, bireyler arasında ‘mülkiyet’ değil ‘emanet’ ilişkisi kuran, tek taraflı sınırsız hak tanımlarını yok sayan ilkeleri ile zihinsel dönüşüm sağlanmalı. Zihinsel dönüşüm konusunda aile bireyleri arasında kadını ve kız çocuğunu dışlayan, ayrıma tabi tutan, cehalete mahkûm eden, kadın ve çocuğa yönelik olmak üzere aile içi şiddeti onaylayan inanış ve davranışlara yönelik adımlar atılması zorunlu bulunuyor.”

8 BİN 223 VAAZ VERİLDİ

MÜFTÜLÜKLERCE 2017-2020 yılları arasında çalışma hayatı ve kadın 495, aile içi şiddet 5 bin 809, kadına yönelik şiddet 1046, töre namus cinayetleri 199, küçük yaşta zorla evlilik 219, kız çocuklarının eğitimi 455 olmak üzere 8 bin 223 vaaz verildi.