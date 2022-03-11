Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Diyanet’e en çok ‘aldatmayı’ sordular

#Diyanet#TBMM#Boşanma
Diyanet’e en çok ‘aldatmayı’ sordular

TBMM Kadına Şiddet Araştırma Komisyonu raporunda, dini danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin verildiği Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Aile ve Dinî Rehberlik Büro ve Merkezlerine gelen başvuruların istatistikleri paylaşıldı. En çok başvurunun “evlilik-nikâh (7 bin 138 kişi)” konusunda geldiği görülürken, kadına yönelik şiddetle ilgili başvurularda ise “aldatma (886 kişi)” başlığı ilk sırada yer aldı.

Haberin Devamı

SEKİZ KONU BAŞLIĞI

Merkeze yapılan başvurularda sekiz ana konu başlığı sıralandı. Bu konu başlıklarının 2014 ile 2020 yılları arasındaki dağılımına yer verildi.

2020’de toplamda 19 bin 879 başvuru alındı. En çok başvurunun sırasıyla “evlilik-nikâh (7 bin 138)”, “aile (6 bin 825)”, “sağlık (2 bin 269)”, “genç (1363)”, “çocuk (1351)” ve “kadın (933)” konularında yapıldığı görüldü.

Boşanma” ve “sosyal durumlar” konularında ise bir başvuru olmadı.

Kadına yönelik şiddetle ilgili başvurularda yedi alt konu başlığı da belirlendi. Bunlar sırasıyla “aldatma (886)”, “aile içi şiddet (473)”, “kadına yönelik şiddet (151)”, “cinsel taciz/tecavüz (86)”, “çocuk ihmal ve istismarı (51)”, “küçük yaşta zorla evlilik (37)” ve “töre ve namus cinayetleri (11)” oldu.

Haberin Devamı

ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM

Raporda, DİB’in kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla eğitimde en etkili görevleri üstlenebilecek donanıma sahip konumda olduğu belirtilerek, şunlar da aktarıldı: “Başkanlığın tespitlerine göre, dinin, aile bireylerini eşdeğer gören, bireyler arasında ‘mülkiyet’ değil ‘emanet’ ilişkisi kuran, tek taraflı sınırsız hak tanımlarını yok sayan ilkeleri ile zihinsel dönüşüm sağlanmalı. Zihinsel dönüşüm konusunda aile bireyleri arasında kadını ve kız çocuğunu dışlayan, ayrıma tabi tutan, cehalete mahkûm eden, kadın ve çocuğa yönelik olmak üzere aile içi şiddeti onaylayan inanış ve davranışlara yönelik adımlar atılması zorunlu bulunuyor.”

8 BİN 223 VAAZ VERİLDİ

MÜFTÜLÜKLERCE 2017-2020 yılları arasında çalışma hayatı ve kadın 495, aile içi şiddet 5 bin 809, kadına yönelik şiddet 1046, töre namus cinayetleri 199, küçük yaşta zorla evlilik 219, kız çocuklarının eğitimi 455 olmak üzere 8 bin 223 vaaz verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyanet#TBMM#Boşanma

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin