Diyanet: Peygamberimiz ve babası ile ilgili saygısız ve pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecekRusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?#RUSYA
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
Okan Buruk aylar sonra ortaya çıktı Fenerbahçe ve Beşiktaş sonrası Galatasaray iddiası...Okan Buruk aylar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş sonrası Galatasaray iddiası...#Okan Buruk
Firari şüpheli yakalandı Ece Erkenden ilk paylaşımFirari şüpheli yakalandı! Ece Erken'den ilk paylaşım#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Bakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mıBakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mı?#Fatih Dönmez
İkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme Tolga Daşkıran tahliye olduİkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Tolga Daşkıran tahliye oldu#Eskişehir
Çocuklar için Omicron uyarısı Uzmanlar kilit semptomu açıkladıÇocuklar için Omicron uyarısı! Uzmanlar kilit semptomu açıkladı #Omicron
Şaşırtan evlilik araştırması: Oranlar iki katı çıktıŞaşırtan evlilik araştırması: Oranlar iki katı çıktı! #Evlilik
Kimsenin yapamadığını Putin başardı Uzun zaman sonra bir ilk...Kimsenin yapamadığını Putin başardı! Uzun zaman sonra bir ilk...#AVRUPA
Mekanik ağaçlar dünyayı kurtarabilir miMekanik ağaçlar dünyayı kurtarabilir mi?#İklim Krizi
Otomotiv devinde kriz büyüyor Hem kazancı hem satış beklentileri düştüOtomotiv devinde kriz büyüyor! Hem kazancı hem satış beklentileri düştü#Toyota
Bir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktıBir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktı#Tenis
Çocukken tacize bile uğrasan sesini çıkarma dedilerÇocukken 'tacize bile uğrasan sesini çıkarma' dediler #Sharon Stone
Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydiSanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi #Brit Ödülleri 2022
Son dakika: Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiSon dakika: Koronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
HABERLERGündem Haberleri

Diyanet: Peygamberimiz ve babası ile ilgili saygısız ve pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz

#Diyanet İşleri Başkanlığı#Ankara#Kitap
Diyanet: Peygamberimiz ve babası ile ilgili saygısız ve pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca, Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin kitabına ilişkin, "Açıkça ifade etmek gerekir ki, söz konusu kitapta Sevgili Peygamberimiz ve babası ile ilgili nezaket ve hürmet sınırlarını aşan bir dil ve kabul edilemez ifadeler kullanılmıştır. Bu saygısız ve pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin, Hazreti Muhammet'in yaşamını anlatan kitabında bazı bölümlerin gündeme geldiği bildirildi. Açıklamada, "Açıkça ifade etmek gerekir ki; söz konusu kitapta Sevgili Peygamberimiz ve babası ile ilgili nezaket ve hürmet sınırlarını aşan bir dil ve kabul edilemez ifadeler kullanılmıştır. Bu saygısız ve pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz. Şüphesiz Sevgili Peygamberimiz temiz ve şerefli bir sülaleye mensuptur. Babası da saygın ve itibar sahibi bir kimsedir. Vehb kızı Amine ile evlendikten sonra çok yaşamamış, yakalandığı bir hastalık sebebiyle Peygamberimizin dünyaya gelişinden birkaç ay önce genç yaşta vefat etmiştir. Bugün, sorumluluk sahibi her Müslümana düşen görev, Hz. Peygamber'in nezih hayatını ve üstün ahlakını başta nesillerimiz olmak üzere insanlığın her ferdine en güzel şekilde tanıtmanın gayesi ve gayreti içinde olmak, inanç ve medeniyet değerlerimizi ele alırken popülist heveslerin esiri olmadan, şuurlu, duyarlı ve aklıselime uygun hareket etmektir" denildi.

Haberin Devamı

'EN KÜÇÜK BİR NEZAKETSİZLİK VE DİKKATSİZLİK YAPILMAMALI'

Farklı olmak adına ilmi gerçeklikten yoksun ve tutarsızlığı açık birtakım marjinal görüşleri öne çıkartarak konuşmanın ve yazmanın, bilgi ahlakı açısından sorunlu ve marazi bir tutum olduğu belirtilerek, şunları kaydedildi:

"Ayrıca özensiz bir üslup ve saygısız bir tutum, akademik özgürlük ve araştırmacı kişilikle asla izah edilemez. İslam'ın muazzez peygamberini ve onun şahsında İslam'a ait değerleri lekelemeye, gözden düşürmeye yönelik iftiraları ve bilinçli çarpıtmaları ilmi gerçeklermiş gibi ele almak ise, akademik dikkatsizlik ve bilgisizliğin yanı sıra vahim bir feraset ve basiret yoksunluğudur. Hangi niyet ve gerekçeyle olursa olsun, Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili araştırmalarda en küçük bir nezaketsizlik ve dikkatsizlik yapılmamalı, saygı ve sevgiden beslenen bir özenle konuşulmalıdır. Bu bağlamda herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi, kullandığı kelimeleri itina ile seçmesi, ilmin ve İslam'ın edep ve nezaketine uygun davranması, mümin olmanın gereğidir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyanet İşleri Başkanlığı#Ankara#Kitap

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları