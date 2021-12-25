Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım mülakatları ne zaman? Tarihler belli oldu

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Diyanet İşleri Başkanlığının 7 bin 800 personel alımında süreç ilerliyor. 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden yapılacak alımlar için şimdi de mülakat süreci başlayacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2021 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavına başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, “Sınav Giriş Belgesi”ni “sinav.diyanet.gov.tr?" adresinden alabilecekler.

Adaylar, "Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik belgesi, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08:00’da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

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