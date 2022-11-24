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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan memur açıklaması: Önce akademide eğitime alacağız

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#Ali Erbaş#Diyanet İşleri Başkanı#Memur
Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan memur açıklaması: Önce akademide eğitime alacağız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 21:52

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İmam hatip liselerinden, ön lisanstan, ilahiyat fakültelerinden mezun olanları önce devletin yapmış olduğu KPSS sınavı ile sonra bizim yapmış olduğumuz mülakatla alıyor ve memur yapıyorduk. Şimdi artık öyle olmayacak. Meslek öncesi önce akademide eğitime alacağız. 6 aydan başlayan ve 3 yıla kadar devam eden eğitimler. Bu eğitim bittikten sonra memur olarak atanmaya başlanacak” dedi.

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Eski Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç’a, İstanbul Üniversitesi tarafından ‘İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Fahri Doktora Unvanı’ verildi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu’nda gerçekleşen törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Başkan Erbaş, Tayyar Altıkulaç’ın Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde açılan Haseki Eğitim Merkezlerinde yetiştiğini söyledi. Başkan Erbaş, 46 ciltlik İslam Ansiklopedisi'nin oluşturulmasında Altıkulaç’ın büyük emeğinin olduğunu belirterek, “Sadece ulumi İslamiyye mensupları, hocaları değil. Sosyal bilimlerin belki fen bilimlerinin her alanında çalışan, ülkemizin yetiştirdiği mümtaz ilim adamlarının katkısı olmuştur. Biz İslam Ansiklopedisi sayesinde nice hocalar tanıdık. Bu da çok önemli bir kazanımdır. İslam dünyasının en önemli eserlerinden birisi. Onun üzerine bugün bizler ne koyabiliriz onun gayreti içerisindeyiz elhamdülillah” dedi.

Diyanet Akademisi'nin amacından da bahseden Başkan Erbaş, “İmam hatip liselerinden, ön lisanstan, ilahiyat fakültelerinden mezun olanları önce devletin yapmış olduğu KPSS sınavı ile sonra bizim yapmış olduğumuz mülakatla alıyor ve memur yapıyorduk. Şimdi artık öyle olmayacak. Meslek öncesi önce akademide eğitime alacağız. 6 aydan başlayan ve 3 yıla kadar devam eden eğitimler. Bu eğitim bittikten sonra memur olarak atanmaya başlanacak” diye konuştu. Başkan Erbaş, İslam medeniyetinde dini ilim, dünyevi ilim ayrımı olmadığına dikkat çekerek, “Esasında hepsi dini ilimdir. Yani tefsir ne kadar dini ilimse matematik de o kadar dini ilimdir. Hadis ne kadar dini ilimse astronomide o kadar dini ilimdir. Onun için üniversitelerimiz çok önemli” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Erbaş, 29 Mayıs Üniversitesi’nin kuruluşundan bugüne gelişine kadar Altıkulaç’ın emeği olduğunu belirterek, bugün emeğinin halen devam ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Dr. Tayyar Altıkulaç’a fahri doktora unvanı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından tevdi edildi. Törene, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı (İSAM) Prof. Dr. Mürteza Bedir, eski Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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#Ali Erbaş#Diyanet İşleri Başkanı#Memur

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