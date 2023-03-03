Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremde ölen vatandaşlar için dua etti

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldı. Namaz sonrası Kur-an'ı Kerim tilaveti yapan Erbaş, ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti. Erbaş, duasında şu niyazda bulundu: