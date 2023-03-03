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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremde ölen vatandaşlar için dua etti

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#Deprem#Ali Erbaş#Diyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremde ölen vatandaşlar için dua etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 11:42

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldı. Namaz sonrası Kur-an'ı Kerim tilaveti yapan Erbaş, ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti. Erbaş, duasında şu niyazda bulundu:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremde ölen vatandaşlar için dua etti



"Ya Rabbel alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den ve tesbihattan hasıl olan sevabı millet olarak yaşamış olduğumuz büyük deprem afetinde rahmeti Rahman'a kavuşan kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik sen kabul ya Rabbi. Ruhlarını mele-i alada ferahnak eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Dünyada yapmış oldukları bütün ibadet ve taatlerini, hayır ve hasenatını, ameli salihlerini kabirlerinde kendilerine yoldaş eyle ya Rabbi. Seyyiatlerini, hasenatlarını tebdil eyle ya Rabbi. Çekmiş oldukları sıkıntıları kabirlerinde günahlarının affı için vesile eyle ya Rabbi. Kabirlerinin cennet bahçelerine dönüşmesi için vesile eyle ya Rabbi. Ya İlahel alemin onları cennetinde cemalinle şerefyab eyle ya Rabbi. Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.s.) komşu eyle ya Rabbi. Hükmen şehitlik mertebesini kendilerine nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin geride kalmış olan deprem mağduru kardeşlerimize yardım eyle. Hayırlı ömürler nasip eyle ya Rabbi. Hasta ve yaralı olanlara acil şifalar eyle ya Rabbi. Şafi isminin tecellisiyle kendilerine şifalar nasip eyle ya Rabbi."

Erbaş, cami çıkışında vatandaşlara çorba ikramında bulundu. 

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#Deprem#Ali Erbaş#Diyanet İşleri Başkanlığı

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