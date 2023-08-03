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Dışişleri'nden terör örgütü yandaşlarının AİHM binasına girmesine sert tepki

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#PKK#Aihm#Propaganda
Dışişlerinden terör örgütü yandaşlarının AİHM binasına girmesine sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 20:39

Dışişleri Bakanlığı, Strazburg’da PKK yandaşı kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına girerek terör örgütü propagandası yapma girişimine sert tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “PKK terör örgütü iltisaklı şahısların Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına bugün (3 Ağustos) zorla girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları kabul edilemez. PKK iltisaklı oluşumlar, son dönemde özellikle Avrupa’da giderek artan şekilde şiddet kullanma, çeşitli uluslararası kuruluş binalarına zorla girerek terör propagandası yapma cüretinde bulunmaktadır. PKK’nın özellikle Avrupa ülkelerinde ifade ve gösteri özgürlüğü kisvesi altında propaganda dahil faaliyetlerini serbestçe yürütmesine izin verilmesi, örgütü bu tür hukuksuz ve saldırgan eylemlerde bulunma konusunda cesaretlendirmektedir. Nitekim PKK terör örgütü mensuplarının Avrupa Konseyi binası önünde süren gösteri ve eylemlerine ilişkin müteaddit kereler uyarılarda bulunmuştuk. Bu saldırgan eylem, PKK’nın faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede Avrupa’da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz” denildi.

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#PKK#Aihm#Propaganda

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