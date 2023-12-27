×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri'nden Sudan’a seyahat uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Sudan#Seyahat Uyarısı
Dışişlerinden Sudan’a seyahat uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 23:02

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların zorunlu haller dışında Sudan’a seyahatten kaçınmaları uyarasında bulundu.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sudan’da güvenlik durumunun kötüye gittiği üzüntüyle görülmektedir. Mevcut şartlar altında ve doğabilecek ihtimaller karşısında vatandaşlarımızın çok zorunlu haller dışında Sudan’a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Sudan’da bulunan Türk vatandaşlarının ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmesi istenen açıklamada, “Halen Sudan’da bulunan vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Hartum Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları önem taşımaktadır. Halihazırda Port Sudan’da faaliyet gösteren Hartum Büyükelçiliğimiz ile +249 90 094 2738 no’lu acil durum hattından ve embassy.khartoum@mfa.gov.tr e-posta adresinden iletişim kurmak, yahut Bakanlığımız Kons

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#Sudan#Seyahat Uyarısı

BAKMADAN GEÇME!